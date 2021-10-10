Валиева побила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов

Действующая чемпионка мира среди юниоров исполнила на своем первом взрослом международном старте три четверных прыжка в произвольной программе. Валиева продемонстрировала сольный четверной сальхов, затем упала с тройного акселя, после сделала каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

За свой произвольный прокат спортсменка получила 174,31 балла и в сумме набрала 249,24 очка. 15-летняя россиянка превзошла рекорд Александры Трусовой в произвольной программе (166,62) и мировое достижение Алены Косторной (247,59) по сумме баллов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/djQPzQwhzUk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.