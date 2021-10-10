Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Франция
Футбол. Лига наций
16:00
Италия
Бельгия
21
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
СКА
05
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Ак Барс
36
Хоккей. КХЛ
11.10
Адмирал
Трактор
Хоккей. КХЛ
11.10
Металлург
Сочи
Все события
Фоторепортажи
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
21:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева побила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева установила рекорды мира в произвольной программе и по сумме набранных баллов на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в Эспоо.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Действующая чемпионка мира среди юниоров исполнила на своем первом взрослом международном старте три четверных прыжка в произвольной программе. Валиева продемонстрировала сольный четверной сальхов, затем упала с тройного акселя, после сделала каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

За свой произвольный прокат спортсменка получила 174,31 балла и в сумме набрала 249,24 очка. 15-летняя россиянка превзошла рекорд Александры Трусовой в произвольной программе (166,62) и мировое достижение Алены Косторной (247,59) по сумме баллов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Валиева выиграла турнир в Эспоо, вторую и третью позицию заняли россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Читайте также
 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
Четыре вопроса Валерию Карпину по матчу со Словакией
В Англии возмущены покупкой «Ньюкасла» «на кровавые деньги»
Сборная Италии по футболу заняла третье место в Лиге наций
Российский боксер рассказал, как побеждал Тайсона Фьюри
Болельщики «Локо» не понимают, что происходит с их командой
Уткин – Загитовой: Бережешь приватность? Играй в мафию!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь