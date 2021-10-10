Валиева побила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов

Действующая чемпионка мира среди юниоров исполнила на своем первом взрослом международном старте три четверных прыжка в произвольной программе. Валиева продемонстрировала сольный четверной сальхов, затем упала с тройного акселя, после сделала каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.
За свой произвольный прокат спортсменка получила 174,31 балла и в сумме набрала 249,24 очка. 15-летняя россиянка превзошла рекорд Александры Трусовой в произвольной программе (166,62) и мировое достижение Алены Косторной (247,59) по сумме баллов.
Валиева выиграла турнир в Эспоо, вторую и третью позицию заняли россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.