В США пожаловались на предвзятое отношение к российским фигуристкам

Репортер пожаловался на предвзятое отношение к представительницам страны. «Я все еще ищу, где в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) написано о бонусе за то, что ты русский», — добавил Херш.

Он также отметил, что Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная достаточно хороши и не нуждаются в завышенных оценках.