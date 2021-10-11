Евгения Медведева прокомментировала решение пропустить сезон-2021/2022
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала решение пропустить нынешний сезон из-за проблем со спиной.
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала решение пропустить нынешний сезон из-за проблем со спиной.
В настоящее время Медведева выступает в шоу «Ледниковый период».
«На этот сезон я решила: не стоит даже пытаться. Потому что в тысячемиллионный раз говорить про травмы не хочется, но главную роль играют они. По опыту других людей, сколько я видела на своём веку, которые у меня на глазах заканчивали.
Когда они заявляли об этом, был вселенский траур — наверное, у людей идёт большое разделение: я заканчиваю — и все провожают как будто на похоронах. И начинается: ой, она ушла от нас — как будто я из жизни ухожу.
Завязала? На данный момент — да, на этот сезон точно. На Олимпиаде меня если ждать, то в роли посла российской сборной, как я была в Токио, хоть туда и не поехала. На Китай моя должность остаётся», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.