Евгения Медведева прокомментировала решение пропустить сезон-2021/2022

«На этот сезон я решила: не стоит даже пытаться. Потому что в тысячемиллионный раз говорить про травмы не хочется, но главную роль играют они. По опыту других людей, сколько я видела на своём веку, которые у меня на глазах заканчивали.



Когда они заявляли об этом, был вселенский траур — наверное, у людей идёт большое разделение: я заканчиваю — и все провожают как будто на похоронах. И начинается: ой, она ушла от нас — как будто я из жизни ухожу.



Завязала? На данный момент — да, на этот сезон точно. На Олимпиаде меня если ждать, то в роли посла российской сборной, как я была в Токио, хоть туда и не поехала. На Китай моя должность остаётся», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.