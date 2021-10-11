Олимпийский чемпион раскритиковал исторический прокат Валиевой
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов выступил с критикой победного проката россиянки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов выступил с критикой победного проката россиянки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.
В финском Эспоо Валиева победила с двумя мировыми рекордами, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье — Алена Косторная.
«У нас же фигурное катание. Честно говоря, по хореографии и по качеству исполнения программы скажу, что я вообще ничего не понял из того, что показала Камила. Если вы хотите услышать мое мнение — то мне не сильно понравилось. Да, я вообще ничего не понял, что увидел. Прокат без четкой мысли», — приводит мнение Урманова «Спорт-экспресс».
Finlandia Trophy стал для Валиевой первым официальным турниром на взрослом уровне.