Олимпийский чемпион раскритиковал исторический прокат Валиевой

«У нас же фигурное катание. Честно говоря, по хореографии и по качеству исполнения программы скажу, что я вообще ничего не понял из того, что показала Камила. Если вы хотите услышать мое мнение — то мне не сильно понравилось. Да, я вообще ничего не понял, что увидел. Прокат без четкой мысли», — приводит мнение Урманова «Спорт-экспресс».