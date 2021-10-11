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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион раскритиковал исторический прокат Валиевой

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов выступил с критикой победного проката россиянки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.

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В финском Эспоо Валиева победила с двумя мировыми рекордами, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье — Алена Косторная.

«У нас же фигурное катание. Честно говоря, по хореографии и по качеству исполнения программы скажу, что я вообще ничего не понял из того, что показала Камила. Если вы хотите услышать мое мнение — то мне не сильно понравилось. Да, я вообще ничего не понял, что увидел. Прокат без четкой мысли», — приводит мнение Урманова «Спорт-экспресс».

Finlandia Trophy стал для Валиевой первым официальным турниром на взрослом уровне.

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