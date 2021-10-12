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14:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский фигурист рассказал о решении совершить каминг-аут из-за России

Американский фигурист Адам Риппон рассказал, почему решил совершить каминг-аут. Его слова приводит ESPN.

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Источник: AFP 2021

Спортсмен заявил, что принял такое решение из-за России, так как перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи в стране был принят закон о запрете гей-пропаганды. Он посчитал, что был обязан сделать это, и поблагодарил Федерацию фигурного катания США за поддержку и организацию интервью. «Я сказал себе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы наконец-то высказать все вещи, которые для меня так важны», — подчеркнул Риппон.

Риппон — бронзовый призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях. Также на его счету победы на чемпионате США (2016) и две победы на мировом первенстве среди юниоров (2008, 2009).

10 октября судья международной категории по фигурному катанию Александр Веденин назвал минус нетрадиционной ориентации четырехкратного чемпиона мира из Франции Гийома Сизерона, выступающего с Габриэлой Пападакис. По его мнению, француз не умеет «выражать реальную любовь».

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