Американский фигурист рассказал о решении совершить каминг-аут из-за России

Спортсмен заявил, что принял такое решение из-за России, так как перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи в стране был принят закон о запрете гей-пропаганды. Он посчитал, что был обязан сделать это, и поблагодарил Федерацию фигурного катания США за поддержку и организацию интервью. «Я сказал себе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы наконец-то высказать все вещи, которые для меня так важны», — подчеркнул Риппон.