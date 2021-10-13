Эффект привыкания. Почему Валиевой и близко не дотянуться до популярности Загитовой

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Российская фигуристка, главная фаворитка Олимпиады, устанавливает два мировых рекорда с лучшим прокатом произвольной программы в истории. Но в информационном поле это событие нокаутом проигрывает перепалке бывшей чемпионки с журналистом на парковке ледовой арены.

Конечно, можно парировать, что у Камилы Валиевой ещё всё впереди. Мол, сейчас соберёт за пару сезонов все титулы, обрастёт нужными связями и пойдёт монетизировать своё чемпионское имя.

Но есть ощущение, что ни Валиева, ни другие претендентки на Пекин никогда не дотянутся до того уровня хайпа и мракобесия, который сопровождает Алину Загитову и Евгению Медведеву. По той лишь причине, что победами фигуристок больше никого не удивишь, а сменяются чемпионки так часто, что публика просто не успевает запоминать имена.

Глядя на происходящее с Загитовой, думается, что оно и к лучшему.

Загитова использует свою медийность так, как умеет

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Сразу оговорюсь, что речь идёт о популярности среди массовой аудитории. Понятно, что в мире фигурного катания Камилу Валиеву отлично знают, но мир этот — до сих пор довольно узкий. А вот скандал с грубостью Алины Загитовой в адрес журналиста на хоккейном матче в Казани — событие, не требующее особого контекста. Алина — не первый спортсмен, теряющий уважение обывателей из-за своего поведения после завершения карьеры. К сожалению, свернуть с этого пути, если уже на него вступил, удаётся единицам. Вот и в случае с Алиной кажется, что это далеко не последняя подобная ситуация.

Но главное тут — сам факт топовой медийности Загитовой, а не то, как она её использует. В конце концов многочисленная и очень активная фан-база будет верить в ангельскую сущность кумира, что бы ни произошло. Остальным же по большому счёту всё равно. Спортсменов любят и уважают, когда они побеждают и приносят стране медали. А уже дальнейшее отношение к себе каждый заслуживает сам.

В России привыкли к постоянным победам фигуристок

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Феномен Загитовой можно было бы объяснить её природной красотой, талантом или идеальным воспитанием (которое всё чаще ставится под сомнение). Но ведь практически на одной ступени с ней стоит и Евгения Медведева. Фанаты фигуристок могут сколько угодно спорить, кто из них популярнее, искреннее и привлекательнее, но по уровню медийности они примерно равны. В отличие от первой звезды Тутберидзе Юлии Липницкой, и Алина, и Женя после профессионального спорта плавно перешли на стезю шоу-бизнеса.

Безусловный успех Загитовой и Медведевой на этом поприще продиктован в том числе грамотным пиаром. Но дело не только в этом. Они обе блистали в то время, когда публика ещё не насытилась победами российских фигуристок. Когда доминирование России в женском одиночном катании ещё не превратилось в конвейер по подготовке чемпионок на один-два сезона. Сейчас же налицо эффект привыкания.

Валиевой не дотянуться до популярности Загитовой

Опять же, для продвинутых поклонников фигурного катания это звучит дико, но массовая аудитория максимум знает, что Валиева — фигуристка, а про Усачёву, Хромых или Акатьеву даже не слышала. Конечно, будущие и потенциальные успехи на крупных стартах изменят ситуацию, но ликвидировать пропасть, отделяющую их от Загитовой и Медведевой, практически нереально.

Уже сейчас заметно стремление пиарщиков «Хрустального» по-своему позиционировать каждую фигуристку, показать её отличия от других и создать определённую нишу для будущего развития карьеры. В случае с Валиевой прослеживается уклон в высокое искусство, а точнее, в балет. Очевидно, что такой имидж вряд ли рассчитан на массового потребителя. Возможно, Валиевой просто не нужно быть всенародно известной и с пристрастием обсуждаемой.

А возможно, её окружение понимает, что до популярности Загитовой ей и близко не дотянуться.