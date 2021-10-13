Эффект привыкания. Почему Валиевой и близко не дотянуться до популярности Загитовой
Скандал вокруг Алины затмил мировые рекорды Камилы. Когда мы успели насытиться победами российских фигуристок?
Скандал вокруг Алины затмил мировые рекорды Камилы. Когда мы успели насытиться победами российских фигуристок?
Российская фигуристка, главная фаворитка Олимпиады, устанавливает два мировых рекорда с лучшим прокатом произвольной программы в истории. Но в информационном поле это событие нокаутом проигрывает перепалке бывшей чемпионки с журналистом на парковке ледовой арены.
Конечно, можно парировать, что у Камилы Валиевой ещё всё впереди. Мол, сейчас соберёт за пару сезонов все титулы, обрастёт нужными связями и пойдёт монетизировать своё чемпионское имя.
Но есть ощущение, что ни Валиева, ни другие претендентки на Пекин никогда не дотянутся до того уровня хайпа и мракобесия, который сопровождает Алину Загитову и Евгению Медведеву. По той лишь причине, что победами фигуристок больше никого не удивишь, а сменяются чемпионки так часто, что публика просто не успевает запоминать имена.
Глядя на происходящее с Загитовой, думается, что оно и к лучшему.
Сразу оговорюсь, что речь идёт о популярности среди массовой аудитории. Понятно, что в мире фигурного катания Камилу Валиеву отлично знают, но мир этот — до сих пор довольно узкий. А вот скандал с грубостью Алины Загитовой в адрес журналиста на хоккейном матче в Казани — событие, не требующее особого контекста. Алина — не первый спортсмен, теряющий уважение обывателей из-за своего поведения после завершения карьеры. К сожалению, свернуть с этого пути, если уже на него вступил, удаётся единицам. Вот и в случае с Алиной кажется, что это далеко не последняя подобная ситуация.
Но главное тут — сам факт топовой медийности Загитовой, а не то, как она её использует. В конце концов многочисленная и очень активная фан-база будет верить в ангельскую сущность кумира, что бы ни произошло. Остальным же по большому счёту всё равно. Спортсменов любят и уважают, когда они побеждают и приносят стране медали. А уже дальнейшее отношение к себе каждый заслуживает сам.
Феномен Загитовой можно было бы объяснить её природной красотой, талантом или идеальным воспитанием (которое всё чаще ставится под сомнение). Но ведь практически на одной ступени с ней стоит и Евгения Медведева. Фанаты фигуристок могут сколько угодно спорить, кто из них популярнее, искреннее и привлекательнее, но по уровню медийности они примерно равны. В отличие от первой звезды Тутберидзе Юлии Липницкой, и Алина, и Женя после профессионального спорта плавно перешли на стезю шоу-бизнеса.
Безусловный успех Загитовой и Медведевой на этом поприще продиктован в том числе грамотным пиаром. Но дело не только в этом. Они обе блистали в то время, когда публика ещё не насытилась победами российских фигуристок. Когда доминирование России в женском одиночном катании ещё не превратилось в конвейер по подготовке чемпионок на один-два сезона. Сейчас же налицо эффект привыкания.
Опять же, для продвинутых поклонников фигурного катания это звучит дико, но массовая аудитория максимум знает, что Валиева — фигуристка, а про Усачёву, Хромых или Акатьеву даже не слышала. Конечно, будущие и потенциальные успехи на крупных стартах изменят ситуацию, но ликвидировать пропасть, отделяющую их от Загитовой и Медведевой, практически нереально.
Уже сейчас заметно стремление пиарщиков «Хрустального» по-своему позиционировать каждую фигуристку, показать её отличия от других и создать определённую нишу для будущего развития карьеры. В случае с Валиевой прослеживается уклон в высокое искусство, а точнее, в балет. Очевидно, что такой имидж вряд ли рассчитан на массового потребителя. Возможно, Валиевой просто не нужно быть всенародно известной и с пристрастием обсуждаемой.
А возможно, её окружение понимает, что до популярности Загитовой ей и близко не дотянуться.
Автор: Алексей Адамов