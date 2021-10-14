Три лучшие российские пары пропускают начало сезона. Что творится в танцах на льду?
Лидеров сборной России настигла полоса невезения. Особенно тревожно за судьбу командного турнира на Олимпиаде.
Лидеров сборной России настигла полоса невезения. Особенно тревожно за судьбу командного турнира на Олимпиаде.
Российских танцоров на льду настигла полоса невезения. Наши самые звёздные и опытные фигуристы мучаются из-за травм и заболеваний, друг за другом снимаясь с турниров. За олимпийских «командников» становится по-настоящему тревожно, ведь нет никакой уверенности, что наши лидеры вообще доедут до Пекина.
Что же творится в танцах на льду?
Сезон для наших лидеров в танцах на льду начался с болезней и неприятностей. Пока главные конкуренты из Франции и США демонстрируют отличную готовность, наши фигуристы одни за другими снимаются с соревнований. В этой связи становится особенно тревожно за олимпийский командный турнир. Негласно считается, что судьба золота будет решаться как раз в состязании танцоров. Но в начале сезона их будто настигла чёрная полоса.
Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов удачно выступили на открытых прокатах и даже успели выиграть ритм-танец на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, получив баллы выше мирового рекорда. Но на произвольную программу пара не вышла. Никиту настигла неприятная травма.
«Спину сорвал Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться», — сообщил тренер Александр Жулин.
Неприятности у первой пары страны не могут не настораживать. Помимо олимпийского золота в команде, Синицина и Кацалапов претендуют и на личную награду. Они, кажется, единственные, кто может навязать борьбу французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которых по-прежнему считают фаворитами Игр. Именно Вика с Никитой и прервали потрясающую победную серию своих конкурентов на чемпионате Европы — 2020, а в их отсутствие в прошлом сезоне уверенно взяли титул чемпионов мира. Но все эти подвиги подопечные Александра Жулина совершали в звенящей форме.
В олимпийский сезон показывать потрясающую готовность необходимо с самого начала, чтобы подтвердить свой авторитет у судей. Как-никак, в танцах он играет гигантскую роль. Именно поэтому повреждения у главной пары страны вызывают тревогу. До Олимпиады четыре месяца, и очень не хотелось бы, чтобы ребятам пришлось форсировать подготовку. В таком случае судьи получат отличную возможность подкорректировать результаты танцоров для «правильного» распределения мест в командном турнире.
У крепкого второго номера нашей страны Александры Степановой и Ивана Букина начало сезона тоже не задалось. Перед открытыми прокатами партнёрша заболела вирусной ангиной, из-за чего дуэту пришлось сняться. Премьеру новых программ отложили до Finlandia Trophy, но и там пара не выступила. Сезон для Степановой и Букина, вероятно, начнётся сразу с этапа Гран-при в Турине. Тренеры дуэта уверены, что ничего страшного в этом нет.
«Уже был опыт два года назад, когда Сашу мучали проблемы со спиной, начало сезона у нас тоже вышло затяжным и первым стартом стал этап Гран-при Skate America, где ребята прекрасно выступили. Надеемся, что и в этот раз у нас получится преодолеть все трудности», — поделилась с RT Ирина Жук.
В разобранном состоянии находится и третья пара нашей страны — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Летом партнёр второй раз переболел коронавирусом, из-за чего подготовка дуэта задержалась. На открытых прокатах пара продемонстрировала только ритм-танец, так как произвольный Джонатан ещё не выкатывал.
Теперь же премьера эффектной постановки под кавер на Toxic Бритни Спирс отложилась на неопределённый срок. С этапа Гран-при в Лас-Вегасе Загорски и Гурейро снялись — Тиффани попала в инфекционную больницу.
В прошлом сезоне состав сборной России на Олимпиаду в танцах на льду казался очевидным. В этом виде фигурного катания существует негласное правило очереди. Авторитет в танцах нарабатывается годами и даёт определённую фору. Выстрелить какому-нибудь молодому и неизвестному дуэту практически невозможно. Помешать Синициной-Кацалапову, Степановой-Букину и Загорски-Гурейро поехать в Пекин могут разве что травмы и заболевания. И, к сожалению, пока что всё идёт по наихудшему сценарию. На старте сезона нет никакой уверенности в том, что наши звёздные многоопытные пары доедут до Пекина. Конечно, бить тревогу рано, ведь до Олимпиады ещё четыре месяца. Но, возможно, частичная смена поколений настигнет наши танцы уже в этом сезоне.
Главное преимущество сборной России в том, что у неё в каждом виде длинная скамейка запасных. У нас есть как минимум пять перспективных дуэтов, каждый из которых способен в ближайшем будущем стать одним из лидеров в танцах на льду. Но проблема в том, что пока что ни у кого из молодёжи нет такого авторитета, как у наших лидеров. И заработать его за половину сезона практически невозможно. Если вместо кого-то из признанной тройки лидеров в Пекин отправятся дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис с Глебом Смолкиным или какой-то другой дуэт из второго эшелона, то, конечно, мы будем болеть и поддерживать их.
Но пока просто хочется пожелать скорейшего выздоровления лучшим российским танцевальным парам. Всё-таки на Олимпиаду должны ехать сильнейшие.
Яна Левхина