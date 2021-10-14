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22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Японские болельщики поддержали Алину Загитову в конфликте со СМИ

Японское издание The Digest поддержало российскую фигуристку Алину Загитовой в конфликте с российскими журналистами.

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Источник: Чемпионат.com

На прошлой неделе после хоккейного матча в Казани олимпийская чемпионка попросила репортёров удалить фотографии, на которые попала случайно, за что её обвинили в грубости.

«Неясно, действительно ли Загитова говорила такие слова, но это правда, что в России есть определённое количество её “антипоклонников”. В последнее время она расширяет сферу своей деятельности: появляется ведущей в популярных телепрограммах и пробует себя в качестве модели. Отсюда и резкий рост критических мнений. Терпение Загитовой, возможно, достигло апогея, хотя повышенное внимание — это неизбежная судьба суперизвестной олимпийской чемпионки», — говорится в статье.

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10
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Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок

В комментариях на Yahoo японские читатели поддержали мнение редакции The Digest. Приведём несколько мнений:

«Загитовой нет равных не только по внешнему виду, но и по прекрасному внутреннему миру. Это по-настоящему сильный спортсмен. Фея и сверхчеловек».

«Я бы хотел видеть Загитову такой же красивой, как всегда. Пожалуйста, возвращайтесь в Японию».

«Очень плохо так относиться к Загитовой!».

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