Как Плющенко, Тутберидзе и Слуцкая выглядели в 90-х: редкие фото
Жизнь после развала СССР не отличалась легкостью, но даже это не стало препятствием для наших фигуристов. Многие из них пережили тяжелые травмы, скандалы и даже теракты…
Жизнь после развала СССР не отличалась легкостью, но даже это не стало препятствием для наших фигуристов. Многие из них пережили тяжелые травмы, скандалы и даже теракты…
Сегодня мы знаем их как легенд спорта, но какими они были в 90-е? Показываем в фотогалерее РИА Новости.