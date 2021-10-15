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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Как Плющенко, Тутберидзе и Слуцкая выглядели в 90-х: редкие фото

Жизнь после развала СССР не отличалась легкостью, но даже это не стало препятствием для наших фигуристов. Многие из них пережили тяжелые травмы, скандалы и даже теракты…

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12
фотографий
12
фотографий

Сегодня мы знаем их как легенд спорта, но какими они были в 90-е? Показываем в фотогалерее РИА Новости.

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