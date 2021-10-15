Виктория Сафонова выиграла международный турнир по фигурному катанию в Минске

Итоговый результат победительницы по итогам короткой и произвольной программ — 198,08 балла. Второе место заняла россиянка Анастасия Гулякова — 183,06 балла. Бронза на счету украинки Анастасии Шаботовой — 167,69 балла.

В мужском одиночном разряде выступающий за команду Беларуси Константин Милюков занял второе место с результатом 241,24 балла. Золото у российского спортсмена Андрея Мозалева — 244,61 балла. Еще один белорусский фигурист Александр Лебедев замкнул тройку призеров — 167,01 балла.

В состязаниях спортивных пар победили Екатерина Юрова и Дмитрий Бушланов (157,37 балла). Второе место заняли их соотечественники Богдана Лукашевич и Александр Степанов (149,93 балла).