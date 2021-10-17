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00:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Ягудин назвал неадекватами фанатов Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался в адрес поклонников Евгении Медведевой. Соответствующий комментарий он оставил под публикацией в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший фигурист написал, что стирает все оскорбления в адрес Медведевой и другой российской фигуристки Алины Загитовой, которые периодически появляются под постами в его аккаунте и назвал этих людей неадекватными. «Но медвеботы — неадекват», — добавил он.

29 сентября Ягудин оценил прогресс Загитовой в качестве телеведущей. Он заявил, что фигуристка стала реже нуждаться в подсказках редакторов и способна сама на ходу придумывать вопросы участникам.

Тогда же доктор филологических наук Елена Малышева сравнила работу Загитовой и Медведевой в роли телеведущих. По ее мнению, последняя выглядит более профессионально.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова вместе с Ягудиным ведет новый сезон шоу «Ледниковый период». Медведева, которая прежде также выступала в роли ведущей, теперь участвует в проекте в паре с блогером Даней Милохиным.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Медведева — серебряный призер Игр.

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