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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Допинговый скандал в фигурном катании: Джессику Калаланг из США оправдали благодаря косметике

Оказалось, что запрещённый препарат попал в организм Джессики Калаланг… через косметику. В России упрекают ВАДА в двойных стандартах.

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Источник: AP 2021

Оказалось, что запрещённый препарат попал в организм Джессики Калаланг… через косметику. В России упрекают ВАДА в двойных стандартах.

Изобретательность иностранных спортсменов, попавшихся на допинге, не знает границ. Американская фигуристка Джессика Калаланг смогла убедить антидопинговые службы, что запрещённый препарат попал в её организм… через косметику.

Теперь вместо длительной дисквалификации и позорного завершения карьеры Джессику ждёт борьба за поездку на Олимпиаду.

Интересно, что произошло бы, будь на её месте кто-то из российских девушек?

«Косметический» допинг для фигуристов

Американская фигуристка Джессика Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, официально возвращается на лёд после нарушения антидопинговых правил. Зимой этого года спортсменка сдала положительную допинг-пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество — стимулятор 4-CPA. Калаланг грозило до четырёх лет дисквалификации, однако фигуристке удалось избежать сурового наказания, и уже через восемь месяцев все обвинения против неё были сняты.

За это время Американское антидопинговое агентство (USADA) в сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) расследовало дело Джессики и пришло к выводу, что препарат попал в организм 26-летней спортсменки случайно. Экспертиза доказала его наличие в косметических средствах, которыми пользовалась фигуристка. В итоге Калаланг была полностью оправдана и восстановлена в правах на участие в международных соревнованиях.

«Не хочу, чтоб это случилось ещё с кем-либо. Это был очень неприятный момент. Я знала, что не сделала ничего плохого, продолжала бороться и не сдавалась. Мы не собирались доставать белый флаг. Но временами я чувствовала себя абсолютно беспомощной», — рассказывала о случившемся Джессика Inside The Games.

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«Нас бы в такой ситуации никто не простил»

В России решением ВАДА остались недовольны. Специалисты полагают, что объяснение, как запрещённый препарат оказался в крови Калаланг, не является достаточно убедительным, а следовательно, и оправдательный вердикт был вынесен несправедливо. Американскую фигуристку никто не наказал за допинг, и, похоже, причиной такой благосклонности чиновников стал её паспорт. Очевидно, что, будь на месте Джессики кто-нибудь из россиянок, лёгким испугом они не отделались бы. Подобного мнения придерживается член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он жёстко раскритиковал решение Всемирного антидопингового агентства простить Калаланг.

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«Нас в такой ситуации никто не простил бы, ни одного нашего довода не хотят слышать. Американцы рассказывают историю про помаду, про крем, про гормональные таблетки какие-нибудь, как они любят делать. Я уже молчу о терапевтических исключениях, которые американцам выписывают врачи. Молчу про гимнастку, которая то ли мужчина, то ли женщина — выступает на антидепрессантах. Молчу про теннисисток — братьев-сестёр. Понимаете, система неравнозначна по разные стороны океана. И всё, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке», — приводит слова Свищёва «Газета.Ru».

Согласны с депутатом и простые болельщики. Читатели «Чемпионата» оставили под новостью об оправдательном приговоре американки много гневных комментариев:

— Классика. Наших бы дисквалифицировали на несколько лет и наград лишили.

— Лишний пример того, что «им» можно всё, — отмазка у USADA и ВАДА всегда найдётся.

— Что? Опять? Новые версии выдумывайте — это уже было!

— Американцам можно всё, для них правил не существует.

Уловка американцев — тревожный звонок?

Тем не менее были и те, кто поддержал ВАДА. Иронично, что их главным защитником стал бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Он считает, что международная организация не проявляет лояльность к спортсменам из определённых стран и разбирает каждый случай отдельно. По его мнению, не стоит проводить политические параллели, поскольку ВАДА всегда старается держать обособленную позицию. Однако вопросы к агентству всё же остаются. Нельзя не заметить, что тенденция прощать американских спортсменов за допинг, а российских наказывать со всей строгостью продолжается.

Что касается перспектив Калаланг, то велика вероятность увидеть Джессику в Пекине. На последних двух национальных чемпионатах спортсмены завоевали серебро, а в сентябре на Finlandia Trophy — 2021 остановились в шаге от пьедестала. Для тех, кто не мог тренироваться более полугода (фигуристке было запрещено кататься и получать финансирование от Олимпийского комитета США), — достойный результат. Теперь же Калаланг и Джонсон выступят на первом этапе Гран-при в Америке. Если их прокаты будут удовлетворительными, то они имеют все шансы поехать в Пекин в качестве второй пары страны. И вот тогда спорное решение ВАДА может обойтись всем чистым спортсменам очень дорого.

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