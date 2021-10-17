Алина Загитова выступит в ледовом шоу «Спящая красавица» в Дубае

Планируем провести ряд ярких запоминающихся ивентов, в том числе шоу Татьяны Навки “Спящая красавица”, чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду. Хотим показать им все лучшее, что есть на льду в России — хоккей и фигурное катание

Александр Крылов председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард»