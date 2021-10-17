Алина Загитова выступит в ледовом шоу «Спящая красавица» в Дубае

Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ланс
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сельта
Севилья
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Адмирал
21
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Алания
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Кубань
КАМАЗ
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Амур
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Куньлунь
30
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Барыс
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Нижний Новгород
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Химки
Ахмат
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Бавария
15
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Арминия
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Акрон
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Нант
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Ренн
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Сент-Этьен
51
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Аталанта
14
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Факел
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Балтика
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Ротор
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Эльче
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Салават Юлаев
25
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Динамо М
53
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Торпедо
35
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Труа
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Сампдория
31
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Краснодар-2
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимп-Долгопрудный
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
СКА-Хабаровск
10
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Миннесота
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
Виннипег
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Калгари
52
Все события
Фоторепортажи
17Повезло: Россия обыграла Словакию
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова выступит в ледовом шоу «Спящая красавица» в Дубае

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое пройдет 4 и 5 декабря в Дубае.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Событие состоится в рамках Dubai Ice Show, где также будет сыгран матч чемпионата КХЛ между хоккейными клубами «Авангард» и «Ак Барс».

Планируем провести ряд ярких запоминающихся ивентов, в том числе шоу Татьяны Навки “Спящая красавица”, чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду. Хотим показать им все лучшее, что есть на льду в России — хоккей и фигурное катание
Александр Крылов
председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард»
Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
«Зенит» дважды проиграл перед «Ювентусом». У Семака проблемы?
Минеев совершил камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской
ЦСКА продлил беспроигрышную серию
«Спартак» спасся с «Динамо», но Витория безнадежен — его уберут
«Молимся, что он в порядке». Кучеров еле доехал до скамейки
Российский боец успешно защитил титул на Bellator 268
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь