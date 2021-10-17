Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова проиграла первый турнир с января 2020 года
Чемпионка мира-2021 по фигурному катанию Анна Щербакова заняла второе место на турнире Budapest Trophy в Венгрии.
Чемпионка мира-2021 по фигурному катанию Анна Щербакова заняла второе место на турнире Budapest Trophy в Венгрии.
Щербакова набрала 222,73 балла и уступила своей соотечественнице Майе Хромых. Короткую программу она откатала без ошибок, в произвольной — упала с четверного флипа.
Это первое поражение Щербаковой с января 2020 года, когда на чемпионате Европы она завоевала серебро, уступив Алене Косторной.