«Не знаю, как Алина справляется. Это жуткий, колоссальный труд». Актриса Мельникова — о Загитовой в роли ведущей

— Как оцените фигуристов в роли ведущих «Ледникового периода»?

— Алексей Ягудин — потрясающий мужчина! У него прекрасное чувство юмора, он очень деликатный, умный, галантный. Вообще восхищаюсь им.

И с Алиной Загитовой мне комфортно. Я никаких трудностей не испытываю. Алина — потрясающей красоты человек. Мне кажется, у нее все прекрасно получается.

— Загитова рассказывала, что повышала свою квалификацию, брала уроки по сценической речи…

— Да? Ну, это очень сложно — быть ведущей, не имея навыков этого и изначальной предрасположенности к этому, поскольку человек всю жизнь занимался спортом. Я даже больше скажу: артистам трудно быть ведущими. Вот мне, например, быть ведущей очень трудно.