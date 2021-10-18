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16:39 (мск), источник: Sport24

«Не знаю, как Алина справляется. Это жуткий, колоссальный труд». Актриса Мельникова — о Загитовой в роли ведущей

Актриса Дарья Мельникова, принимающая участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», высказала мнение о ведущих проекта, олимпийских чемпионах Алексее Ягудине и Алине Загитовой.

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Источник: Sport24

— Как оцените фигуристов в роли ведущих «Ледникового периода»?

— Алексей Ягудин — потрясающий мужчина! У него прекрасное чувство юмора, он очень деликатный, умный, галантный. Вообще восхищаюсь им.

И с Алиной Загитовой мне комфортно. Я никаких трудностей не испытываю. Алина — потрясающей красоты человек. Мне кажется, у нее все прекрасно получается.

— Загитова рассказывала, что повышала свою квалификацию, брала уроки по сценической речи…

— Да? Ну, это очень сложно — быть ведущей, не имея навыков этого и изначальной предрасположенности к этому, поскольку человек всю жизнь занимался спортом. Я даже больше скажу: артистам трудно быть ведущими. Вот мне, например, быть ведущей очень трудно.

Надо членораздельно говорить, знать тему для разговора, очень много чего помнить, не путать имена, не путать ничего, слушать ухо, задавать вопросы, знать, к чему подвести, что спросить. Это жуткий, просто колоссальный труд. Не знаю, как Алина справляется. Ну, правда, это ужасный труд. Надо еще и держать лицо при этом, — приводит слова Мельниковой «Газета.ru».

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