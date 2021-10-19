«Они получают бонусы за то, что русские»: Американцы критикуют учениц Тутберидзе

«Ее музыка — бессмысленная мешанина»

16 и 17 октября в Будапеште проходил международный турнир по фигурному катанию второй категории. Весь пьедестал там заняли россиянки: Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова. Первые две спортсменки — ученицы Этери Тутберидзе. Обе имеют в арсенале четверные прыжки и претендуют на попадание в олимпийскую команду в Пекин. Щербакова, кроме всего прочего, еще и действующая чемпионка мира.

Блестящими выступления победительницы и призеров назвать трудно: случались ошибки и падения, контент после межсезонья восстановить удалось не до конца. Благо конкуренции практически не было. Другие россиянки в Венгрию не поехали, а среди иностранок не было едва ли не единственной опасной соперницы, японки Рики Кихиры. Однако все это не имеет большого значения, ведь по прокатам сейчас ни о чем, кроме физической формы, судить не стоит. На турниры второй категории фигуристки заявляются по желанию, исходя из индивидуального плана подготовки: это лишь возможность обкатать новые программы и показаться судьям до начала этапов Гран-при. До главного старта четырехлетия больше трех месяцев, за которые фигуристки примут участие в куда более престижных и важных со стратегической точки зрения соревнованиях.

Майя Хромых | Источник: РИА "Новости"

В России к результатам венгерской «бэшки» и болельщики, и эксперты отнеслись сдержанно (а ведь Хромых обыграла Щербакову на первом же в карьере взрослом старте). Внятных попыток разобраться в правильности выставления баллов и перспективах спортсменок по понятным причинам не вышло. Пожалуй, наиболее взвешенный комментарий дала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова Sport24. «Весь пьедестал наш, это радует. Не удивлена, что Хромых победила: по короткой программе и оценкам за нее это было ожидаемо. Она прибавила, так держать, молодец! Что касается шансов Хромых попасть на Олимпиаду, то давайте гадать не будем. Шансы есть у всех. Поэтому будем ждать и смотреть с удовольствием», — заявил она.

И на этом обсуждение Budapest Trophy сошло бы на нет, если бы не Филипп Херш. Прежде он работал в Chicago Tribune, а в последние годы обозревает олимпийские виды спорта на собственном сайте и в Twitter. В сухом твите, посвященном соревнованиям, Херш заметил, что Хромых присоединилась к «клубу квадисток» и обошла Щербакову. В треде же он был более эмоционален.

Музыка в произвольной программе Щербаковой — это бессмысленная мешанина. Lacrimosa из «Реквиема» Моцарта, прикрепленная в конце? WTF? Филипп Херш Американский обозреватель

В комментариях с ним не согласились. В новом сезоне чемпионка мира катает Маргариту из булгаковского романа. Программа состоит из трех частей: жизнь героини до встречи с Воландом, бал у Сатаны и воссоединение с Мастером. Пользователи сети возмутились тем, что Херш не смог понять идею постановки, и посоветовали ему прочитать произведение, хотя бы в сокращении. «Хочешь узнать, почему музыка нарезана таким образом, ознакомься с романом, все сразу станет понятно», — упрекнули его юзеры.

Несмотря на то что сама по себе претензия Херша к Щербаковой звучит неубедительно, его цитата облетела новостные ленты большинства российских спортивных СМИ. А читатели назвали американца диванным экспертом и попросили «не лезть не в свое дело».

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания

«Сейчас наше время, пусть мирятся с этим»

Соревнованиям в Будапеште предшествовал турнир в Финляндии (9−10 октября), где первые три ступени пьедестала также заняли россиянки: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. При этом для Валиевой, как и для Хромых, это был первый взрослый международный старт. По итогам она установила два мировых рекорда — за произвольную программу и по сумме баллов.

Херш пожаловался на особое отношение судей к россиянкам. «Я все еще ищу, где в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) написано о бонусе за то, что ты русский», — написал он в Twitter. Журналист отметил при этом, что Валиева, Туктамышева и Косторная и так очень способные и не нуждаются в завышении оценок.

На этот раз реакция российской спортивной общественности была крайне бурной. Тарасова в комментарии «Чемпионат.com» заявила, что российские фигуристки действительно очень хороши. «Слова американского журналиста? Мы гордимся тем, что на наших куртках написано “Россия”!» — добавила тренер.

Депутат Госдумы Светлана Журова призвала журналистов наслаждаться катанием спортсменок и не придираться к тому, что они демонстрируют. «Наверное, судьи в такой ситуации просто восхищены, и для них это лишний повод поставить оценку чуть повыше. Может быть, они считают это своим долгом — отметить таким образом понравившееся им выступление. Конкуренция в российской сборной среди одиночниц настолько высока, девушки так высоко подняли планку, что остальным приходится лишь негодовать по этому поводу», — заметила она в беседе с «Газетой.ру».

А бывшая фигуристка Катарина Гербольдт подчеркнула, что победителей не судят.

Когда ты начинаешь искать, к чему придраться, — это удел слабых. Выходите, катайтесь чисто с такими же контентами, тогда и вашим спортсменам будут ставить не менее высокие баллы. Ирина Слуцкая два раза проиграла: первый раз было совсем нечестно, но все пережили. Сейчас наше время, пусть мирятся с этим Катарина Гербольт

«Программы собирают, словно на конвейере»

А еще полгода назад излюбленной темой американских журналистов была профпригодность хореографа Даниила Глейхенгауза, ответственного в группе Тутберидзе за постановки программ. Именно он автор и олимпийской короткой Алины Загитовой, и нынешней произвольной Щербаковой. Тутберидзе тоже принимает активное участие в создании программ: в частности, она, по словам Глейхенгауза, лучше него чувствует финальные позы.

В марте 2021-го обозреватель Джонатан Бейер в подкасте The Skating Lesson распек российского хореографа за отсутствие музыкального слуха. «Иногда музыка начинается плавно — бум, бум, а его фигуристка в это время уже делает пять махов ногами. Эй, да послушай же музыку! Это было плохо. А когда музыка становится более интенсивной, его фигуристка делает дорожку и двойной аксель, и ты думаешь: что? Если ты просто будешь слушать музыку, она подскажет, что нужно делать», — посоветовал он.

Даниил Глейхенгауз | Источник: РИА "Новости"

А его партнер по подкасту Дэвид Лиз добавил: «Они явно не тратят много времени на все эти программы. Их собирают, словно на конвейере. В их группе так много фигуристов. Глейхенгауз ставит программы для всех. Ребята, вам нужно больше хореографов. Но, может, они поняли, что это дорого в финансовом плане, а свои оценки они получат в любом случае, так что — какая разница?».

Лиз прав в том, что заказывать постановку у стороннего хореографа действительно дорого. Например, канадка Ше-Линн Бурн за одну только произвольную платит в районе десяти тысяч долларов

Однако у судей вопросов к программам Глейхенгауза не возникает: это понятно по оценкам за компоненты, которые получают лучшие из учениц Тутберидзе. В целом же музыка и хореография к ней — дело вкуса, если речь идет не о тотальном непопадании в акценты, и заявления американцев выглядят как провокация. Она осталась без ответа.

«Я беспокоюсь о здоровье фигуристок Тутберидзе»

Кстати, эти обвинения тогда померкли перед другим заявлением. Ведь в конце прошлого сезона Лиз обвинил отечественных спортсменок в применении опасных препаратов.

«Я беспокоюсь о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе. Многие фигуристки после тренировок садятся на гормональную терапию. Это, среди прочего, подтверждает, что они все определенно используют блокаторы гормонов», — заявил он и заметил, что его смущает, в частности, как выглядит Щербакова. «Не думаю, что кто-то винит Анну в том, что она очень худая. Есть другие причины, из-за которых многие называют ее нездоровой», — недвусмысленно добавил Лиз.

Камила Валиева | Источник: РИА "Новости"

Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал слова американца бредом. «Откуда это взято? Американские журналисты написали? Ну, понятно», — сказал он «Спорт-Экспрессу». Ренат Лайшев, директор школы «Самбо-70», куда входит отделение «Хрустальный», назвал Лиза и его коллег «полными козлами» и объяснил их заявления завистью. «Злобы не хватает у них, они не понимают, почему сборная России добивается успехов. Наши девчонки и мальчишки — самые талантливые в мире. Западные злопыхатели никак не могут принять этот факт, потому и отвечают на наши победы такими заявлениями. Причем такое происходит не только в фигурном катании, но и в самбо, дзюдо, в смешанных единоборствах и остальных видах спорта», — цитирует его «Газета.ру».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал относиться к мнению Лиза с долей иронии. «Этого журналиста, наверное, и не знает никто. Видимо, решил хайпануть, чтобы на него обратили внимание. Ничего серьезного за этим выступлением нет, а если бы и было, то в первую очередь об этом сообщил бы офицер Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА)», — сказал парламентарий. Ответила на соответствующий вопрос даже бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова — в эфире радио «Комсомольская правда» она заявила, что никогда не слышала о применении в группе каких бы то ни было сомнительных средств.

В итоге обсуждение сошло на нет. На деле никто не стал и искать следы употребления того или иного средства фигуристками группы, однако разжечь целый скандал у Лиза получилось.

Американские журналисты высказывают частное мнение и не претендуют на объективность. Они не были замечены, скажем, в давлении на судей, на что точно нельзя было бы закрыть глаза. США в последние несколько десятилетий вряд ли могут похвастаться по-настоящему конкурентоспособными фигуристками, поэтому даже по-человечески Херша, Лиза и Бейера можно понять. Порой они перегибают палку, но ведь, как не без оснований считает добрая доля неравнодушных к фигурному катанию, это идет даже на пользу и эффективно подогревает интерес. Разве может это помешать в преддверии самого важного сезона четырехлетия?