Туктамышева рассказала об обескураживающем опыте общения с фанатами

Она отметила, что с удовольствием общается и делает совместные снимки после выступлений или соревнований, когда обстановка располагает. Однако иногда подобный опыт оказывается для фигуристки обескураживающим.

Это касается ситуаций, когда болельщики просят сфотографироваться в повседневной жизни. Туктамышева отметила, что не привыкла к неожиданному нарушению личного пространства.

Туктамышева — чемпионка мира и серебряный призер мирового первенства. Она также выигрывала золото на чемпионате Европы и становилась чемпионкой на командном первенстве планеты.