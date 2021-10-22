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00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трусова будет покорять Америку, а Усачева покажет себя на первом взрослом старте. Чего ждать от «Гран-при» в Лас-Вегасе

С 23 по 25 октября пройдет первый этап серии «Гран-при» в США.

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Источник: Спорт-Экспресс

Наконец-то все по-взрослому. Теперь сезон в фигурном катании продолжается на более серьезном уровне. После нескольких турниров серии «челленджер» стартует долгожданный «Гран-при», и в этот раз она не будет нести локальный характер. Наши фигуристы получили американские визы и уже находятся в Лас-Вегасе. Для кого-то из них это первый старт сезона, а кто-то уже показал себя во всей красе.

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Трусова: только вперед?

Для Александры этот старт уже будет третьим. Ученица Этери уже успела выиграть US International Classic и короткую программу этапа Кубка России в Сызрани. И вполне логично, что ожидания от Трусовой вполне привычные: тройной аксель в короткой программе и пять четверных в произвольной.

Аксель Саша уже трижды пыталась сделать в текущем сезоне, включая контрольные прокаты, и все три попытки — неудачные. А вот пять квадов не на тренировке зрители увидели: правда, не на соревнованиях. Но какой «вау» — эффект получился.

После этого сомнений нет: Трусова будет рисковать и дальше. Но вопрос только один: что из этого выйдет в итоге. На турнире в США — безусловно — была победа. Но с такими баллами на условном Finlandia Trophy, где выступали Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, фигуристка бы даже не попала на пьедестал.

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Усачева: попытается догнать Трусову?

Да, на первый раз забавно причислял к фаворитам фигуристку, которая ранее не исполняла элементы ультра-си. Но Дарья могла бы быть выше в случае чистого проката и создать отрыв в короткой программе в случае неудачного исполнения тройного акселя от Александры. А если еще и произвольная не пойдет, как это было на US International Classic, то и вовсе остаться выше Русской Ракеты. Но все зависит от Трусовой.

Говоря о самой Усачевой: на внутренних турнирах в минувшем сезоне выглядела сильнее взрослых фигуристок — опережала и Косторную, и Туктамышеву. Во всяком случае, исходя из судейских протоколов. Этот старт даст понять — способна ли Дарья бороться за олимпийские путевки. Лас-Вегас — ее первый международный старт на взрослом уровне. Важно будет и то, как ее встретят судьи: максимально лояльно, как российские, или же начнут придираться к неясным ребрам на лутцах, коими Усачева ранее грешила.

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Показательным будет и выступление Ксении Синицыной. Прошлый сезон фигуристка почти весь пропустила из-за повреждения, но в новый вошла с попыткой четверного тулупа на контрольных прокатах. Нет сомнений, что она будет пробовать его вновь, — без ультра-си теперь никуда.

Пары: снова разборки русских

В парном катании серебро и золото наверняка поделят между собой два российских дуэта (а кто знает, может, и весь пьедестал). Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым уже приняли участие в двух турнирах — победили в США и проиграли Анастасии Мишиной и Александру Галлямову на этапе «челленджера» в Финляндии. А вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пока не выступали на соревнованиях — это их первый старт в сезоне.

Обе пары ошибаются, но если для Тарасовой и Морозова это уже из категории нормы — даже чемпионат России они выиграли с ошибками и падением в произвольной, то Бойкова и Козловский могут выдавать суперпрокаты.

Действующие чемпионы Европы более чем способны навязать борьбу своим титулованным соперникам. А так как, по сути, конкурентов на данных соревнованиях у россиян нет — остается дождаться, кто возьмет золото на этапе. А там, возможно, и пара Алина Пепелева/Роман Плешков покажет себя в лучших традициях российского парного катания и замкнет тройку сильнейших.

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Мужчины и танцы: кадровые потери

По состоянию здоровья на этапе в Лас-Вегасе не выступят Даниил Самсонов и танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. В мужском одиночном катании и в танцах у России выступят по одному представителю. Довольно тяжко придется Артуру Даниеляну — ведь у него в соперниках столько имен.

Шома Уно, Нэтан Чен, Винсент Чжоу, Нам Нгуен… Россиянину придется очень постараться в борьбе за призовые места. Минувший сезон фигурист пропустил из-за травмы колена, но всего два года назад становился вице-чемпионом России. Для него это также будет первый старт в сезоне. На контрольных прокатах не все получилось, но важно то, что травма фигуриста, по его словам, больше не беспокоит.

Тиффани Загорски попала в инфекционную больницу — и их дуэт был вынужден пропустить этап в США. Россию представят Аннабель Морозова и Андрей Багин. Но им придется непросто — в соперниках Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью.

Анастасия Рацкевич

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