Трусова с карт-бланшем и Чен с приветом Ханю: стартует серия Гран-при

Первый этап Гран-при начнется в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени и завершится 25 октября. Следом состоятся турниры серии в Ванкувере (29−31 октября), Турине (5−7 ноября), Токио (12−14 ноября), Гренобле (19−21 ноября), Сочи (26−28 ноября), после чего лучшие фигуристы выступят в Финале Гран-при в Осаке (9−12 декабря).

За визами в Ташкент

Главной сложностью российских фигуристов и их тренеров перед первым этапом Гран-при было получение виз США. В нынешние времена записаться на собеседование в американское посольство в Москве практически нереально, а из российских участников этапа только Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Синицына, Александра Трусова, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Алина Пепелева/Роман Плешков и Аннабель Морозова обладали правом въезда в Америку.

А партнер Морозовой Андрей Багин и половина других заявленных россиян отправились получать визы в Ташкент. В итоге никаких проблем у фигуристов не возникло, в чем заслуга Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сумевшей к тому же организовать для спортсменов тренировки в столице Узбекистана.

Тиффани в больнице, коронавируса нет

Но до Лас-Вегаса суждено было добраться не всем. Загорски угодила в инфекционную больницу, заставив переживать за себя всю болельщицкую армию отечественного фигурного катания. Со дня на день Тиффани выпишут, сама она рассказала, что ее болезнь — это не коронавирус, но этап в Америке у них с Гурейро сорвался.

Борьбу за японский Финал поведут только те фигуристы, которые смогут выступить на двух турнирах и набрать лучшее количество очков (15 баллов за 1-е место, 13 — за 2-е 11 — за 3-е и так далее). У Загорски/Гурейро остается лишь один этап в Гренобле, заявить теоретически пару можно было бы на российский турнир в Сочи по третьей домашней квоте, однако ее заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которых необходимо накатывать на подобных статусных соревнованиях, так как ребята наверняка будут претендовать на топ-уровень после Олимпийских игр в Пекине.

Тем не менее многое в этом контексте будет зависеть от результатов Загорски и Гурейро во Франции, если, конечно, Тиффани успеет восстановиться после болезни. А в Лас-Вегасе намечается американский стык между дуэтами Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс. Обе пары работают в монреальской группе Мари-Франс Дюбрёй, Патриса Лозона и Ромэна Агенауэра, лидерами которой являются серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Баллы же американцев в Лас-Вегасе будут интересны и в России, так как по ним можно будет сделать первые выводы об уровне опасности для действующих чемпионов Европы и мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пока толком не стартовавших. Кацалапов, к слову, только недавно начал тренировки на льду в облегченном режиме, при этом кардинальному перестроению после контрольных прокатов подвергся их произвольный танец.

Чен с приветом для Ханю

Хозяева наверняка будут править и в мужском одиночном катании на этом этапе. Трехкратный чемпион мира Натан Чен вполне может поделиться эффектом Трусовой образца челябинских контрольных прокатов, где она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заставила говорить о себе.

Чен славится тем же самым, они с Сашей и приветы друг другу передают как коллеги по прыжковому ремеслу. Если в женской одиночке все в плане конкуренции довольно размыто, так как у Трусовой есть в соперницах и Камила Валиева, и Анна Щербакова, и еще пара россиянок, а также японка Рика Кихира и, кто его знает, американка Алиса Лю… Правда, уже вряд ли… То Чен на равных воюет только с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, которому он намерен передать приободряющий привет из игорного сити.

В роли догоняющих Чена на турнире серебряный призер Игр в Пхенчхане японец Сёма Уно и другой американец Винсент Чжоу. Россию представит вице-чемпион Европы 2020 года Артур Даниелян, у которого не все так просто со здоровьем и который очень далек от своей идеальной формы.

Даниелян пока борется не за очки и финалы, а поистине сам с собой. Ему впору собирать волю в кулак и представлять, что за американским бортом его поддерживают и его личный тренер Елена Буянова, и Татьяна Тарасова. Именно такой тандем на этого фигуриста влияет наиболее эффективно, и тогда он действительно выкатывает программы с четверными.

Первый раунд боя для российских пар

Для российских спортивных пар этот Гран-при станет первым раундом большого олимпийского пути. И действующие чемпионы России Тарасова/Морозов, и чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский мечтают о золоте Пекина и в принципе знают, что необходимо для этого сделать.

Тарасова с Морозовым ныне обрели свой дом и мотивированного главного тренера. Если Нина Мозер после Игр в Пхенчхане пыталась передать пару «в надежные руки», но периодически возвращалась к работе с ними, так как начинающему на тот момент тренеру пары Максиму Транькову были необходимы не просто советы, а и практическая помощь у борта, то принявшая Володю с Женей перед началом сезона Этери Тутберидзе зарядила на работу с ними весь свой именитый тренерский штаб с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, а также пригласила из Перми очень классного парного специалиста Павла Слюсаренко.

Результат налицо — Тарасова и Морозов еще никогда не были столь современны и стильны. Порой кажется, что при чистом исполнении им действительно нет равных в стране, о чем, кстати, любит повторять Мозер. Но проблема с прыжковой стабильность пока остается. И это дает шанс в Америке таким злым атлетам, как Бойкова и Козловский, самолюбие которых было не раз задето после потрясающего сезона-2019/20.

Покрасуется на домашнем льду и быстро собранная в прошлом сезоне пара из опытных фигуристов Алексы Книрим и Брэндона Фрейзера, но знающие люди поговаривают, что в медальную силу этим ребятам превратиться в Пекине не суждено.

Дебют Усачевой

Трусова, конечно, главная женская фигура в Лас-Вегасе прямо сейчас. На показательных выступлениях они обязательно что-то придумают с Ченом вроде параллельного четверного лутца. Но сначала Саше нужно осилить свой контент из пяти четверных в произвольной, а днем ранее, в короткой, сделать и тройной аксель. В сентябре она сразу после триумфа в Челябинске гостила в Бостоне и совладала лишь с двумя четверными из пяти.

По-прежнему не укладывается в голове, как от турнира к турниру можно тягаться с таким количеством ультрасложных элементов, которые вряд ли возможно собирать всегда в чистом виде. Тутберидзе уже понижала амбиции Саши до трех четверных, идеальности исполнения не было и тогда, зато была бронза на чемпионатах России и Европы, что означало последнее фаворитское место после Алены Косторной и Анны Щербаковой.

Продолжилось все уходом к Евгению Плющенко, возвращением обратно в «Хрустальный» и вроде бы карт-бланшем Трусовой на контент. На американском этапе мы вновь будем загибать пальцы во время размашистых заходов этой фигуристки, а потом либо заходиться в восторге, либо вздрагивать от разочарования.

Впервые в сезоне выступит Дарья Усачева, проведшая прошлый сезон весьма стабильно, а на контрольных прокатах выступившая неважно. Это единственная топовая фигуристка Тутберидзе, которая на данный момент не отметилась элементом ультра-си. Даша когда-то анонсировала тройной аксель, но вряд ли она удивит им в Лас-Вегасе.