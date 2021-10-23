Роднина обесценила мировые рекорды в фигурном катании

Спортсменка обесценила это понятие, отметив, что настоящие рекорды могут устанавливаться в легкой атлетике или плавании, так как в этих видах спорта существует установленная величина. «Сумму баллов дают так или иначе люди, находящиеся под разным впечатлением, в разном эмоциональном состоянии», — заявила Роднина.

Фигуристка также сообщила, что не следит за этапами Гран-при и прочими турнирами на старте сезона. Их Роднина назвала второстепенными соревнованиями, отметив, что наблюдает только за главными стартами: такими как чемпионаты мира, Европы и Олимпиады.