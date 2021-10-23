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23 октября, источник: Lenta.Ru

Роднина обесценила мировые рекорды в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о своем отношении к мировым рекордам в ее виде спорта.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка обесценила это понятие, отметив, что настоящие рекорды могут устанавливаться в легкой атлетике или плавании, так как в этих видах спорта существует установленная величина. «Сумму баллов дают так или иначе люди, находящиеся под разным впечатлением, в разном эмоциональном состоянии», — заявила Роднина.

Фигуристка также сообщила, что не следит за этапами Гран-при и прочими турнирами на старте сезона. Их Роднина назвала второстепенными соревнованиями, отметив, что наблюдает только за главными стартами: такими как чемпионаты мира, Европы и Олимпиады.

10 октября на турнире Finlandia Trophy победила российская фигуристка Камила Валиева. Она обновила два мировых рекорда: по сумме баллов и в произвольной программе.

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