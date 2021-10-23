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10:49 (мск), источник: Sport24

Чен: Пять четверных Трусовой — это было потрясающе. Кажется, что она может больше, чем я

Американский фигурист Нейтан Чен после короткой программы на Гран-при США высказался о россиянке Александре Трусовой.

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Источник: РИА "Новости"
Пять четверных Трусовой на контрольных прокатах в России — это было потрясающе захватывающе. Они выглядели так легко! Кажется, что она может больше, чем я. Очень интересно узнать, что будет происходить на соревнованиях в женском одиночном катании. Девушки в фигурном катании сейчас очень сильны. Да, парни тоже сильны. Но то, что показывает Трусова — это удивительно.
Нейтан Чен
американский фигурист

Добавим, что Трусова не вышла на пятничную тренировку Гран-при США. Одиночницы выступят с короткими программами в ночь на 24 октября (мск). Помимо Трусовой, от России на лед выйдут Дарья Усачева и Ксения Синицына.

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