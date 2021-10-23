Чен: Пять четверных Трусовой — это было потрясающе. Кажется, что она может больше, чем я

Пять четверных Трусовой на контрольных прокатах в России — это было потрясающе захватывающе. Они выглядели так легко! Кажется, что она может больше, чем я. Очень интересно узнать, что будет происходить на соревнованиях в женском одиночном катании. Девушки в фигурном катании сейчас очень сильны. Да, парни тоже сильны. Но то, что показывает Трусова — это удивительно.

Нейтан Чен американский фигурист