Непобедимый Чен провалил короткую программу в Америке. Это повышает шансы россиян на Олимпиаде

«Гран-при» Skate America

Пары, короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 80,36

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 75,43

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 72,63…

6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 64,15



Мужчины, короткая программа

1. Винсент Чжоу (США) — 97,43

2. Сема Уно (Япония) — 89,07

3. Джимми Ма (США) — 84,52

4. Нейтан Чен (США) — 82,89…

9. Артур Даниелян (Россия) — 68,74.

Серия «Гран-при» после полноценного отсутствия длиной в сезон наконец вернулась. В прошлом году этапы проходили в формате национальных турниров, а сейчас снова так, как они были запланированы. В Америке на трибунах присутствовали зрители, отчаянно болевшие за всех спортсменов, в России в это время к команде комментаторов присоединилась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. В ночь с пятницы на субботу выступали пары и мужчины-одиночники. Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский захватили лидерство в парном катании, а вот у остальных российских фигуристов пока впечатляющих прокатов не получилось.

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Сумасшедший контент Чена снова себя не оправдал

После снятия Даниила Самсонова из «Хрустального» до Америки доехал только Артур Даниелян. Серебряный призер чемпионатов России и Европы никогда не выступал на взрослых этапах «Гран-при» — даже в пандемийный сезон он пропустил почти национальный турнир Rostelecom Cup из-за травмы. Сейчас Артур пока не успел полностью прийти в себя — прокат, конечно, не такой неудачный, как на тех же открытых прокатах, но в сумме все равно меньше 70 баллов. Прыжки совсем не получились, каскада не было, а вдобавок ученик Елены Буяновой вышел за рамки отведенного на короткую программу времени. Судьи дедакшн не поставили, но оценка все равно катастрофически низкая.

Зато все более-менее удалось неудачнику чемпионата мира Винсенту Чжоу, который в Стокгольме не отобрался в произвольную программу и поставил под угрозу три квоты сборной США на Олимпийских играх. Потом спортсмен сам же и спас ситуацию, выиграв отборочный турнир Nebelhorn Trophy. На этапе «Гран-при» Винсент выступал первым и таким же и остался по итогам всех выступлений. На четверном сальхове у него заметили недокрут в четверть оборота, тройной аксель получился с небольшим степ-аутом, так что оценка не дотянула до сотни. Но тому же Артуру Даниеляну все равно можно обратить внимание на Чжоу и его историю — все еще можно вернуть, нужно только до конца восстановиться.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUNqQhVIOi3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Absolute Skating (@absoluteskating)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Следом за чистым выступлением американца Джимми Ма, который ни разу в карьере не был выше шестой строчки на национальном чемпионате, случился какой-то апокалипсис местного разлива. Ошибки шли одна за другой, вылившись, например, в 58 баллов француза Кевина Эймоза. У призера финала «Гран-при» не получилось ровным счетом ничего — но вообще хотел сняться, так как не успел восстановиться после травмы, но собственная федерация запретила это делать.

Но самое интересное, что прокат не получился даже у Нейтана Чена. До этого комментаторы Александр Гришин и Евгения Медведева часто упоминали акклиматизацию как возможную причину неуверенных прокатов японца Семы Уно и чеха Михала Бржезины. У Чена явно другая история. Чемпион мира упал с четверного лутца, неудачно приземлился с квада флипа и остался без каскада. Конечно, два старших зубцовых ультра-си практически никто не вставляет в программу — это почти самоубийство. Этот момент подвел Нейтана на Олимпиаде в Пхенчхане, где он не попал даже в десятку в короткой программе. Это же сыграло и сейчас, и на чемпионате мира в Стокгольме, где Чен опять же упал с лутца, не докрутив его на четверть. Гораздо проще было бы вставить вместо флипа четверной тулуп и со спокойной душой выигрывать Олимпиаду. На «Гран-при» спортсмен набрал всего 82 балла. С таким контентом Нейтан сильно рискует и даже шансы не только Юдзуру Ханю стать трехкратным олимпийским чемпионом, но и ряду других фигуристов подняться на пьедестал — ведь можно снова оказаться вне призовой тройки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVW3gFEoovW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVW3gFEoovW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVW3gFEoovW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Golden Skate (@goldsk8)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если Чен откатается подобным образом в Пекине, то шансы на пьедестал у многих резко возрастут — в очереди стоят и серебряный призер Юма Кагяима, и трехкратный чемпион России Михаил Коляда, и Винсент Чжоу, Шома Уно и ряд других претендентов. Предсказуемость мужского одиночного катания резко уменьшилась — интригу создает сам Нейтан.

Тарасова/Морозова выиграли в американской лотерее

Парное катание — умирающий вид фигурного катания. Хотя бы потому, что здесь не хватает разнообразия в географии и развития в сложности элементов. На юниорских этапах «Гран-при» некоторые турниры даже проводятся без участия спортивных пар — достаточного количества просто не набирается для полноценного заявочного списка. Самым опасным видом спортсмены заниматься не стремятся — говорить о России в таком ключе, конечно, не приходится, но одна страна вряд ли долгое время сможет тянуть все парное катание.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский | Источник: AP 2021

В стандартных двух разминках по четыре дуэта в США оказалось три российских и три американских пары. Еще по одной — из Канады и Японии. Вот и все географическое разнообразие. Из них только три пары смогли набрать больше 70 баллов за короткую программу. Дебютанты «Гран-при» Алина Пепелева/Роман Плешков остались шестыми, не справившись с тройным тулупом. Хотя сама программа была исполнена здорово, а ребята идеально подходят внешне подходят друг к другу. Но волнение дебютантов накрыло пару, и прокат идеальным не получилось. Для первого раза достойно, но за стабильностью еще нужно последить.

Американские пары завоевали домашний зал напором и энергетикой программ — два главных выступления показали Алекса Кнерим/Брэндон Фрейзер под House of The Rising Sun и Джессика Калаланг/Брайн Джонсон под Come Together. И это основное преимущество этих дуэтов все же не позволило им набрать за 70 в короткой программе. Для них баллы неплохие, но, в целом, это очень средний результат.

Больше набрали японцы Рику Миура/Рюити Кихара, которые продолжают удивлять. В новом сезоне они получили за 200 на турнире в Канаде, теперь повторили свой результат в короткой и на этапе «Гран-при». Так что в этой стране наконец появилась достойная пара — этот факт должен помочь спортсменам хотя бы в том же командном турнире на Олимпиаде.

У лидеров российской сборной Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Евгении Тарасовой/Владимира Морозовой на раскатке не шли выбросы и прыжки соответственно — девушки неприятно упали. И такие ошибки дуэты допускают не в первый раз — в последние несколько сезонов это сильно подводит фигуристов. Получается своего рода своеобразная лотерея, в которую в субботнюю ночь ребята выиграли. Саша и Дима, правда, сильно не добрали до личного рекорда, проиграв себе самим в первую очередь технику — не добрали уровнями. Женя с Володей при этом получили за 80 — короткая им все-таки удается больше. Галатея и Пигмалион сегодня были лучше других. Хочется верить, что это была не одноразовая акция удачи, и лидеры сборной (и Бойкова/Козловский, и Тарасова/Морозов относятся к ним) не будут надеяться на везение, а вернут былую уверенность надолго.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов | Источник: AP 2021