Непобедимый Чен провалил короткую программу в Америке. Это повышает шансы россиян на Олимпиаде

Американские пары завоевали домашний зал напором и энергетикой программ — два главных выступления показали Алекса Кнерим/Брэндон Фрейзер под House of The Rising Sun и Джессика Калаланг/Брайн Джонсон под Come Together. И это основное преимущество этих дуэтов все же не позволило им набрать за 70 в короткой программе. Для них баллы неплохие, но, в целом, это очень средний результат.