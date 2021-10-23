Непобедимый Чен провалил короткую программу в Америке. Это повышает шансы россиян на Олимпиаде
Нейтан близок к первому поражению за три года, а предсказуемость мужского одиночного катания резко уменьшилась.
Нейтан близок к первому поражению за три года, а предсказуемость мужского одиночного катания резко уменьшилась.
«Гран-при» Skate America
Пары, короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 80,36
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 75,43
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 72,63…
6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 64,15
Мужчины, короткая программа
1. Винсент Чжоу (США) — 97,43
2. Сема Уно (Япония) — 89,07
3. Джимми Ма (США) — 84,52
4. Нейтан Чен (США) — 82,89…
9. Артур Даниелян (Россия) — 68,74.
Серия «Гран-при» после полноценного отсутствия длиной в сезон наконец вернулась. В прошлом году этапы проходили в формате национальных турниров, а сейчас снова так, как они были запланированы. В Америке на трибунах присутствовали зрители, отчаянно болевшие за всех спортсменов, в России в это время к команде комментаторов присоединилась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. В ночь с пятницы на субботу выступали пары и мужчины-одиночники. Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский захватили лидерство в парном катании, а вот у остальных российских фигуристов пока впечатляющих прокатов не получилось.
После снятия Даниила Самсонова из «Хрустального» до Америки доехал только Артур Даниелян. Серебряный призер чемпионатов России и Европы никогда не выступал на взрослых этапах «Гран-при» — даже в пандемийный сезон он пропустил почти национальный турнир Rostelecom Cup из-за травмы. Сейчас Артур пока не успел полностью прийти в себя — прокат, конечно, не такой неудачный, как на тех же открытых прокатах, но в сумме все равно меньше 70 баллов. Прыжки совсем не получились, каскада не было, а вдобавок ученик Елены Буяновой вышел за рамки отведенного на короткую программу времени. Судьи дедакшн не поставили, но оценка все равно катастрофически низкая.
Зато все более-менее удалось неудачнику чемпионата мира Винсенту Чжоу, который в Стокгольме не отобрался в произвольную программу и поставил под угрозу три квоты сборной США на Олимпийских играх. Потом спортсмен сам же и спас ситуацию, выиграв отборочный турнир Nebelhorn Trophy. На этапе «Гран-при» Винсент выступал первым и таким же и остался по итогам всех выступлений. На четверном сальхове у него заметили недокрут в четверть оборота, тройной аксель получился с небольшим степ-аутом, так что оценка не дотянула до сотни. Но тому же Артуру Даниеляну все равно можно обратить внимание на Чжоу и его историю — все еще можно вернуть, нужно только до конца восстановиться.
Следом за чистым выступлением американца Джимми Ма, который ни разу в карьере не был выше шестой строчки на национальном чемпионате, случился какой-то апокалипсис местного разлива. Ошибки шли одна за другой, вылившись, например, в 58 баллов француза Кевина Эймоза. У призера финала «Гран-при» не получилось ровным счетом ничего — но вообще хотел сняться, так как не успел восстановиться после травмы, но собственная федерация запретила это делать.
Но самое интересное, что прокат не получился даже у Нейтана Чена. До этого комментаторы Александр Гришин и Евгения Медведева часто упоминали акклиматизацию как возможную причину неуверенных прокатов японца Семы Уно и чеха Михала Бржезины. У Чена явно другая история. Чемпион мира упал с четверного лутца, неудачно приземлился с квада флипа и остался без каскада. Конечно, два старших зубцовых ультра-си практически никто не вставляет в программу — это почти самоубийство. Этот момент подвел Нейтана на Олимпиаде в Пхенчхане, где он не попал даже в десятку в короткой программе. Это же сыграло и сейчас, и на чемпионате мира в Стокгольме, где Чен опять же упал с лутца, не докрутив его на четверть. Гораздо проще было бы вставить вместо флипа четверной тулуп и со спокойной душой выигрывать Олимпиаду. На «Гран-при» спортсмен набрал всего 82 балла. С таким контентом Нейтан сильно рискует и даже шансы не только Юдзуру Ханю стать трехкратным олимпийским чемпионом, но и ряду других фигуристов подняться на пьедестал — ведь можно снова оказаться вне призовой тройки.
Если Чен откатается подобным образом в Пекине, то шансы на пьедестал у многих резко возрастут — в очереди стоят и серебряный призер Юма Кагяима, и трехкратный чемпион России Михаил Коляда, и Винсент Чжоу, Шома Уно и ряд других претендентов. Предсказуемость мужского одиночного катания резко уменьшилась — интригу создает сам Нейтан.
Парное катание — умирающий вид фигурного катания. Хотя бы потому, что здесь не хватает разнообразия в географии и развития в сложности элементов. На юниорских этапах «Гран-при» некоторые турниры даже проводятся без участия спортивных пар — достаточного количества просто не набирается для полноценного заявочного списка. Самым опасным видом спортсмены заниматься не стремятся — говорить о России в таком ключе, конечно, не приходится, но одна страна вряд ли долгое время сможет тянуть все парное катание.
В стандартных двух разминках по четыре дуэта в США оказалось три российских и три американских пары. Еще по одной — из Канады и Японии. Вот и все географическое разнообразие. Из них только три пары смогли набрать больше 70 баллов за короткую программу. Дебютанты «Гран-при» Алина Пепелева/Роман Плешков остались шестыми, не справившись с тройным тулупом. Хотя сама программа была исполнена здорово, а ребята идеально подходят внешне подходят друг к другу. Но волнение дебютантов накрыло пару, и прокат идеальным не получилось. Для первого раза достойно, но за стабильностью еще нужно последить.
Американские пары завоевали домашний зал напором и энергетикой программ — два главных выступления показали Алекса Кнерим/Брэндон Фрейзер под House of The Rising Sun и Джессика Калаланг/Брайн Джонсон под Come Together. И это основное преимущество этих дуэтов все же не позволило им набрать за 70 в короткой программе. Для них баллы неплохие, но, в целом, это очень средний результат.
Больше набрали японцы Рику Миура/Рюити Кихара, которые продолжают удивлять. В новом сезоне они получили за 200 на турнире в Канаде, теперь повторили свой результат в короткой и на этапе «Гран-при». Так что в этой стране наконец появилась достойная пара — этот факт должен помочь спортсменам хотя бы в том же командном турнире на Олимпиаде.
У лидеров российской сборной Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Евгении Тарасовой/Владимира Морозовой на раскатке не шли выбросы и прыжки соответственно — девушки неприятно упали. И такие ошибки дуэты допускают не в первый раз — в последние несколько сезонов это сильно подводит фигуристов. Получается своего рода своеобразная лотерея, в которую в субботнюю ночь ребята выиграли. Саша и Дима, правда, сильно не добрали до личного рекорда, проиграв себе самим в первую очередь технику — не добрали уровнями. Женя с Володей при этом получили за 80 — короткая им все-таки удается больше. Галатея и Пигмалион сегодня были лучше других. Хочется верить, что это была не одноразовая акция удачи, и лидеры сборной (и Бойкова/Козловский, и Тарасова/Морозов относятся к ним) не будут надеяться на везение, а вернут былую уверенность надолго.
Анастасия Плетнева