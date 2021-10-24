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09:28 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристки заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при в США

Первой стала Александра Трусова, второй — Дарья Усачева, третьей — Ксения Синицына.

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Источник: Reuters

ТАСС, 24 октября. Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Спортсменка показала результат 77,69 балла. Второе место заняла ее соотечественница Дарья Усачева (76,71), третьей стала еще одна россиянка Ксения Синицына (71,51).

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в ночь на воскресенье в ритм-танце выступили танцевальные дуэты. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (83,58), вторыми — их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (82,55), третьими — канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (75,33). Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли пятое место (68,79).

Произвольные программы у женщин и танцевальных дуэтов состоятся в ночь на понедельник по московскому времени.

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