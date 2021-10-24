Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на Гран-при США — 77,69 балла
Бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова получила 77,69 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при США в Лас-Вегасе (1-е место).
Бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова получила 77,69 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при США в Лас-Вегасе (1-е место).
Это личный рекорд фигуристки. До этого лучшими в ее карьере баллами за короткую были 74,95 на чемпионате Европы-2020.
Трусова прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп в каскаде и исполнила чисто остальные элементы. На тройной аксель она не заходила.
Смотрите прокат Александры Трусовой из эфира Первого канала.