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11:25 (мск), источник: Sports.Ru

Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на Гран-при США — 77,69 балла

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова получила 77,69 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при США в Лас-Вегасе (1-е место).

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Источник: AP 2021

Это личный рекорд фигуристки. До этого лучшими в ее карьере баллами за короткую были 74,95 на чемпионате Европы-2020.

Трусова прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп в каскаде и исполнила чисто остальные элементы. На тройной аксель она не заходила.

Смотрите прокат Александры Трусовой из эфира Первого канала.

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