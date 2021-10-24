Трусова совершила подвиг на глазах у американцев. Даже Тутберидзе оценила
Саша с травмой выиграла короткую программу на этапе Гран-при в США. Российские девушки доминируют на первом же крупном турнире сезона!
Саша с травмой выиграла короткую программу на этапе Гран-при в США. Российские девушки доминируют на первом же крупном турнире сезона!
Последние дни для российских болельщиков прошли под знаком тревожного ожидания новостей из Лас-Вегаса. Александра Трусова прибыла на этап Гран-при с травмой ноги, и, по данным американских журналистов, могла сняться с турнира. Однако Саша не только вышла на лёд в короткой программе, но и показала просто изумительное катание. Только осторожный заход на прыжок и реакция Этери Тутберидзе выдавали, что прокат был для Трусовой настоящим преодолением.
При этом даже американский подвиг Трусовой не гарантирует ей общей победы, ведь Дарья Усачёва роскошно дебютировала по взрослым и проиграла коллеге по группе только из-за меньшего авторитета у судей. Особенно приятно, что у России полный промежуточный пьедестал.
Девочки, вы потрясающие!
Первой фигуристкой, выступившей в серии Гран-при-2021 стала наша Ксения Синицына. Ученица Светланы Пановой когда-то бросала вызов подопечным Этери Тутберидзе на юниорском уровне, но в прошлом сезоне почти не каталась и выпала из поле зрения из-за травмы. По сути, 17-летней фигуристке предстоит всё начинать с чистого листа: завоёвывать симпатии зрителей и судей. И уже в короткой программе первого в карьере этапа взрослого Гран-при Ксения взялась за дело.
В программе, которую сама фигуристка называет колыбельной, Ксении удалось заворожить американских зрителей плавностью катания, лёгкостью скольжения и красотой вращений. Все прыжки — двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп — были исполнены чисто и получили надбавки от арбитров.
Публике на трибунах арены в Лас-Вегасе катание молодой россиянки пришлось по душе, а судьи поставили ей 71,51 балла. Оценка за компоненты (31,89), казалось, могла быть повыше, но для первого международного старта всё равно очень неплохие баллы.
Вторая представительница России в женских соревнованиях на Skate America Дарья Усачёва тоже впервые выступает на таком уровне. 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе, казалось, совсем не нервничала и сразу же показала, почему заслужила репутацию самой стабильной фигуристки топ-уровня в своей стране. Программа под саундтрек из фильма «Величайший шоумен» с проникновенным вокалом отлично подходит под размашистое, скоростное и удивительно лёгкое катание Даши. Последним штрихом, дополняющим ощущение воздушности и невесомости, стало нежное персиковое платье с расшитыми блестящим декором серыми элементами.
В техническом плане Усачёва была безупречна. Двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп запомнились не только чистым исполнением, но и фирменными для учениц «Хрустального» сложными заходами на прыжки и выездами.
Этери Тутберидзе после проката Дарьи выглядела удовлетворённой и даже похлопала фигуристку по плечу у бортика. Огромную для международного дебюта оценку в 76,71 балл Этери Георгиевна встретила сдержанно.
Ни одна из иностранных фигуристок в первой разминке до показателей россиянок не дотянулась. Среди американок наибольшие баллы получила Эмбер Гленн, однако даже по выражению лица самой спортсменки было заметно, что получилось у неё далеко не всё. Попытки тройного акселя, который есть у неё в арсенале, на этот раз мы не увидели.
Основные же претендентки на то, чтобы лишить Россию промежуточного пьедестала на этапе Гран-при в США, были собраны во второй разминке. И если Сатоко Мияхару подвели привычные для неё недокруты, то кореянка Йелим Ким продемонстрировала высокие и красивые прыжки, качественно сделала все остальные элементы и уступила Синицыной менее балла — весомая заявка. Следом выступала бывшая россиянка Екатерина Куракова, ныне выступающая за Польшу, своих поклонников не порадовала.
А дальше произошло по-настоящему редкое событие: единственная попытка элемента ультра-си была предпринята не российской фигуристкой. Кореянка Ён Ю в самом начале проката зашла на тройной аксель, докрутила его, но не устояла и упала. Даже с такой ошибкой Ён Ю обошла свою соотечественницу Йелим Ким и лишь немного проиграла Синицыной. Нет сомнений, что в произвольной кореянка будет атаковать позиции лидеров. Яркие эмоции у американских болельщиков вызвала Каори Сакамото, причём японка впечатлила не только зрителей, но и судей. Даже с двойным флипом вместо тройного Каори показала третий промежуточный результат — 71,16 балла.
Самое долгожданное и интригующее выступление дня закрывало короткую программу девушек. Александра Трусова под аплодисменты зала появилась на льду в обновлённом платье — оно по-прежнему красное, но теперь с тёмно-синим верхом. По заходу на первый прыжок было видно, что у Саши есть некоторые проблемы. Однако после осторожного двойного акселя Трусова как будто выдохнула и дальше всё сделала на кураже. Особо впечатлил зрителей роскошный каскад тройной лутц — тройной тулуп, за который россиянка получила очень приличный бонус.
Даже не в лучших кондициях Трусова вновь убедила в правильности выбора необычной программы — в образе Фриды Кало рыжеволосая фигуристка смотрится очень органично и естественно. Удивительно, но именно оценка за компоненты позволила Саше опередить коллегу по группе Усачёву и выиграть короткую программу. Произошло это, конечно, во многом благодаря более высокому авторитету Трусовой, но для фигурного катания это вполне нормальная ситуация.
В «кисс энд край» Трусова улыбалась и что-то отвечала на комментарии Этери Георгиевны. Тренер явно была довольна Сашей и после объявления оценок похлопала её по ноге. Тутберидзе лучше других знает, через что Александре пришлось пройти на пути к этому результату. Даже обычно сдержанная наставница очевидно оценила преодоление Трусовой.
Первое же выступление одиночниц на Гран-при завершилось полным, хоть и промежуточным, российским пьедесталом. Теперь нашим девушкам предстоит удерживать позиции, чтобы поднять три российских флага в США. Впрочем, если Трусова решит сняться и не рисковать здоровьем в начале олимпийского сезона, то вряд ли кто-то посмеет её упрекнуть. Свой подвиг в Америке Саша уже совершила.
Автор: Алексей Адамов