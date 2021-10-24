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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Трусова совершила подвиг на глазах у американцев. Даже Тутберидзе оценила

Саша с травмой выиграла короткую программу на этапе Гран-при в США. Российские девушки доминируют на первом же крупном турнире сезона!

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Источник: AP 2021
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Последние дни для российских болельщиков прошли под знаком тревожного ожидания новостей из Лас-Вегаса. Александра Трусова прибыла на этап Гран-при с травмой ноги, и, по данным американских журналистов, могла сняться с турнира. Однако Саша не только вышла на лёд в короткой программе, но и показала просто изумительное катание. Только осторожный заход на прыжок и реакция Этери Тутберидзе выдавали, что прокат был для Трусовой настоящим преодолением.

При этом даже американский подвиг Трусовой не гарантирует ей общей победы, ведь Дарья Усачёва роскошно дебютировала по взрослым и проиграла коллеге по группе только из-за меньшего авторитета у судей. Особенно приятно, что у России полный промежуточный пьедестал.

Девочки, вы потрясающие!

Колыбельная российской фигуристки заворожила американцев

Первой фигуристкой, выступившей в серии Гран-при-2021 стала наша Ксения Синицына. Ученица Светланы Пановой когда-то бросала вызов подопечным Этери Тутберидзе на юниорском уровне, но в прошлом сезоне почти не каталась и выпала из поле зрения из-за травмы. По сути, 17-летней фигуристке предстоит всё начинать с чистого листа: завоёвывать симпатии зрителей и судей. И уже в короткой программе первого в карьере этапа взрослого Гран-при Ксения взялась за дело.

В программе, которую сама фигуристка называет колыбельной, Ксении удалось заворожить американских зрителей плавностью катания, лёгкостью скольжения и красотой вращений. Все прыжки — двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп — были исполнены чисто и получили надбавки от арбитров.

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Публике на трибунах арены в Лас-Вегасе катание молодой россиянки пришлось по душе, а судьи поставили ей 71,51 балла. Оценка за компоненты (31,89), казалось, могла быть повыше, но для первого международного старта всё равно очень неплохие баллы.

Усачёва блестяще начала взрослую карьеру

Вторая представительница России в женских соревнованиях на Skate America Дарья Усачёва тоже впервые выступает на таком уровне. 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе, казалось, совсем не нервничала и сразу же показала, почему заслужила репутацию самой стабильной фигуристки топ-уровня в своей стране. Программа под саундтрек из фильма «Величайший шоумен» с проникновенным вокалом отлично подходит под размашистое, скоростное и удивительно лёгкое катание Даши. Последним штрихом, дополняющим ощущение воздушности и невесомости, стало нежное персиковое платье с расшитыми блестящим декором серыми элементами.

В техническом плане Усачёва была безупречна. Двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп запомнились не только чистым исполнением, но и фирменными для учениц «Хрустального» сложными заходами на прыжки и выездами.

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Этери Тутберидзе после проката Дарьи выглядела удовлетворённой и даже похлопала фигуристку по плечу у бортика. Огромную для международного дебюта оценку в 76,71 балл Этери Георгиевна встретила сдержанно.

Кореянка упала с тройного акселя, бывшая россиянка провалилась

Ни одна из иностранных фигуристок в первой разминке до показателей россиянок не дотянулась. Среди американок наибольшие баллы получила Эмбер Гленн, однако даже по выражению лица самой спортсменки было заметно, что получилось у неё далеко не всё. Попытки тройного акселя, который есть у неё в арсенале, на этот раз мы не увидели.

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Основные же претендентки на то, чтобы лишить Россию промежуточного пьедестала на этапе Гран-при в США, были собраны во второй разминке. И если Сатоко Мияхару подвели привычные для неё недокруты, то кореянка Йелим Ким продемонстрировала высокие и красивые прыжки, качественно сделала все остальные элементы и уступила Синицыной менее балла — весомая заявка. Следом выступала бывшая россиянка Екатерина Куракова, ныне выступающая за Польшу, своих поклонников не порадовала.

А дальше произошло по-настоящему редкое событие: единственная попытка элемента ультра-си была предпринята не российской фигуристкой. Кореянка Ён Ю в самом начале проката зашла на тройной аксель, докрутила его, но не устояла и упала. Даже с такой ошибкой Ён Ю обошла свою соотечественницу Йелим Ким и лишь немного проиграла Синицыной. Нет сомнений, что в произвольной кореянка будет атаковать позиции лидеров. Яркие эмоции у американских болельщиков вызвала Каори Сакамото, причём японка впечатлила не только зрителей, но и судей. Даже с двойным флипом вместо тройного Каори показала третий промежуточный результат — 71,16 балла.

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Трусова победила с травмой, Тутберидзе оценила

Самое долгожданное и интригующее выступление дня закрывало короткую программу девушек. Александра Трусова под аплодисменты зала появилась на льду в обновлённом платье — оно по-прежнему красное, но теперь с тёмно-синим верхом. По заходу на первый прыжок было видно, что у Саши есть некоторые проблемы. Однако после осторожного двойного акселя Трусова как будто выдохнула и дальше всё сделала на кураже. Особо впечатлил зрителей роскошный каскад тройной лутц — тройной тулуп, за который россиянка получила очень приличный бонус.

Даже не в лучших кондициях Трусова вновь убедила в правильности выбора необычной программы — в образе Фриды Кало рыжеволосая фигуристка смотрится очень органично и естественно. Удивительно, но именно оценка за компоненты позволила Саше опередить коллегу по группе Усачёву и выиграть короткую программу. Произошло это, конечно, во многом благодаря более высокому авторитету Трусовой, но для фигурного катания это вполне нормальная ситуация.

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В «кисс энд край» Трусова улыбалась и что-то отвечала на комментарии Этери Георгиевны. Тренер явно была довольна Сашей и после объявления оценок похлопала её по ноге. Тутберидзе лучше других знает, через что Александре пришлось пройти на пути к этому результату. Даже обычно сдержанная наставница очевидно оценила преодоление Трусовой.

Первое же выступление одиночниц на Гран-при завершилось полным, хоть и промежуточным, российским пьедесталом. Теперь нашим девушкам предстоит удерживать позиции, чтобы поднять три российских флага в США. Впрочем, если Трусова решит сняться и не рисковать здоровьем в начале олимпийского сезона, то вряд ли кто-то посмеет её упрекнуть. Свой подвиг в Америке Саша уже совершила.

Автор: Алексей Адамов

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