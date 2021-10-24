Чжоу выиграл первый этап Гран-при в Лас-Вегасе, россиянин Даниелян — 10-й

В произвольной программе лучшим стал американец Винсент Чжоу, набравший 198,13 балла. Он же уверенно первенствовал в итоговом протоколе с 295,56 баллами.

Вторым в произвольном выступлении стал еще один представитель США Натан Чен (186,48), по сумме баллов он занял 3-е место, пропустив вперед себя японца Сёмо Уна.

Российский спортсмен Артур Даниелян оказался в итоге лишь 10-м, опередив в общем зачете только француза Кевина Аймоза, снявшегося с соревнований.

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Skate America. Лас-Вегас (США) Мужчины. Произвольная программа

1. Винсент Чжоу — 198,13 балла.

2. Натан Чен (оба — США) — 186,48.

3. Сёма Уно (Япония) — 181,61…

8. Артур Даниелян (Россия) — 146,19.

Общий зачет

1. Винсент Чжоу — 295,56.

2. Сёма Уно — 270,68.

3. Натан Чен — 269,37…