Странные оценки фигуристок на Гран-при. Судьям не нужен российский пьедестал в США?

Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Севилья
Леванте
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа
Рубин
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ницца
Лион
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Северсталь
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Удинезе
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Трактор
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Брентфорд
Лестер
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Лацио
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Кальяри
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Динамо Р
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Байер
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Наполи
Хоккей. КХЛ
19:00
Динамо М
Витязь
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Райо Вальекано
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
ЦСКА
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Динамо Мн
30
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
Сан-Хосе
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Ванкувер
24
Хоккей. НХЛ
25.10
Миннесота
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона
Айлендерс
03
Хоккей. НХЛ
25.10
Чикаго
Детройт
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Лос-Анджелес
73
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Нэшвилл
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Каролина
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Детройт
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Баффало
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Торонто
71
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Колорадо
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Флорида
24
Хоккей. НХЛ
01:00
Миннесота
Анахайм
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
27«Спартак» — «Динамо»: четыре гола и массовая потасовка
13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Странные оценки фигуристок на Гран-при. Судьям не нужен российский пьедестал в США?

Наши девушки занимают три первых места после короткой программы, но к судейству есть вопросы. Иностранкам будто нарочно оставили шансы.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
Российские фигуристки заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при в США

Положение фигуристок после короткой программы на этапе Гран-при в США радует глаз — на вершине протокола три девочки из России. И тем не менее к судьям всё равно остаются вопросы.

Сначала они поставили нашей Ксении Синицыной более скромные баллы, чем заслуживал её вдохновенный и абсолютно чистый прокат. А затем словно нарочно тянули ошибавшихся иностранок к её результату.

Кажется, арбитры совсем не рады возможному российскому пьедесталу на Гран-при в США. И делают всё для того, чтобы у зарубежных фигуристок появился шанс зацепиться за медаль.

Впрочем, разве это ещё кого-то удивляет?

Ксению Синицыну обделили оценками

Своим прокатом Синицына открывала женский турнир. Её выступление стало ориентиром для остальных участниц… и арбитров. Судьям было куда проще подтягивать баллы под выступление Ксюши, чтобы оставлять шансы иностранкам. Воспитанница Светланы Пановой на одном дыхании исполнила нежную программу под музыку Петра Чайковского «Колыбельная». Фигуристка чётко и уверенно исполнила все прыжковые элементы — двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Ксюша показала точно такой же прыжковый набор, как и Александра Трусова. Но получила на шесть баллов меньше. Во многом из-за более низкого авторитета, чем у Русской ракеты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ксюшу приняли на международной арене со всей строгостью. И хоть оценка в 71,51 балла кажется неплохой, она явно не отражает уровень Синицыной. Эта одарённая фигуристка достойна набирать куда больше.

«Нет ничего идеального в этой жизни, но этот прокат короткой программы у Ксении получился практически идеальным. Причём это касается не только прыжковых элементов, на которых мы обычно заостряем своё внимание. Но сегодня божественно было всё выполнено. Даже маленькие музыкальные акценты были акцентированы в дорожке шагов. То есть всё, что в музыкальном сопровождении прозвучало, это было сыграно этой прекрасной фигуристкой на льду. Если даже мы рассматриваем все компоненты её короткой программы, то и скольжение на хорошем уровне, и вращательные элементы. Мы видели, какая растяжка, руки. Супер, супер!» — восхищался Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иностранных конкуренток с ошибками вплотную подтянули к Синицыной

Для дебютного выступления на взрослом уровне оценки Синицыной выглядят вполне неплохо. Но это только если не прибегать к сравнению. Глядя на оценки соперниц, создаётся впечатление, что фигуристка не обошлась без помарок. Большое отставание от лидеров и близость к зарубежным конкуренткам на такие ассоциации и наводят. Но ведь Ксюша была безупречна! И, в отличие от иностранок, не допускала ошибок.

Читайте также
Трусова совершила подвиг на глазах у американцев. Даже Тутберидзе оценила

Лучшей после россиянок оказалась Каори Сакамото. Японка представила эффектную программу под музыку из фильма «Гладиатор». Начала прокат фигуристка достаточно уверенно. Двойной аксель и тройной лутц Каори получили довольно высокие надбавки. Судьи оценивали её очень щедро. Но во второй половине программы девушка допустила грубейшую ошибку — сдвоила флип в каскаде с тройным тулупом. И тем не менее фигуристка получила практически такие же баллы, как и Синицына с её идеальным прокатом. Каори отстала от Ксюши всего-то на 0,35 балла.

Понятно, что своё отставание от Синицыной Сакамото компенсировала за счёт более высоких компонентов. Наверное, опыт, качество катания и любовь арбитров действительно позволяют ей опережать Ксюшу по второй оценке на 2,75 балла. Однако проигрыш в 3 балла по технике объяснению не подлежит. Юная россиянка безупречно исполнила сложный контент, а японка сдвоила тройной прыжок в каскаде. Итоговая разница в 0,35 балла между Синицыной и Сакамото выглядит не иначе как попытка сохранить интригу и оставить иностранным фигуристкам шансы на пьедестал.

Судьям невыгоден российский пьедестал

Очевидно, что Международный союз конькобежцев не в восторге от тотального доминирования россиянок, которое в этом сезоне кажется ещё более безоговорочным. Поэтому судьи снисходительно относятся к ошибкам иностранок и дают им шанс отыграться. Иначе странные оценки на Гран-при объяснить невозможно.

Преимущество в менее балла от зарубежных конкуренток Ксюше никакой форы не даёт. Судьба медалей будет решаться в произвольной программе. И если Синицына хочет взять бронзу, то у неё нет права на ошибку. Девушку судят куда строже, чем её соперниц. Нет никаких сомнений, что арбитры сделают всё, чтобы разбавить пьедестал и не допустить ещё одного российского триумфа.

Автор: Яна Левхина

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь