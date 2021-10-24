Странные оценки фигуристок на Гран-при. Судьям не нужен российский пьедестал в США?

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Положение фигуристок после короткой программы на этапе Гран-при в США радует глаз — на вершине протокола три девочки из России. И тем не менее к судьям всё равно остаются вопросы.

Сначала они поставили нашей Ксении Синицыной более скромные баллы, чем заслуживал её вдохновенный и абсолютно чистый прокат. А затем словно нарочно тянули ошибавшихся иностранок к её результату.



Кажется, арбитры совсем не рады возможному российскому пьедесталу на Гран-при в США. И делают всё для того, чтобы у зарубежных фигуристок появился шанс зацепиться за медаль.



Впрочем, разве это ещё кого-то удивляет?

Ксению Синицыну обделили оценками

Своим прокатом Синицына открывала женский турнир. Её выступление стало ориентиром для остальных участниц… и арбитров. Судьям было куда проще подтягивать баллы под выступление Ксюши, чтобы оставлять шансы иностранкам. Воспитанница Светланы Пановой на одном дыхании исполнила нежную программу под музыку Петра Чайковского «Колыбельная». Фигуристка чётко и уверенно исполнила все прыжковые элементы — двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Ксюша показала точно такой же прыжковый набор, как и Александра Трусова. Но получила на шесть баллов меньше. Во многом из-за более низкого авторитета, чем у Русской ракеты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x32gfNwBHnY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ксюшу приняли на международной арене со всей строгостью. И хоть оценка в 71,51 балла кажется неплохой, она явно не отражает уровень Синицыной. Эта одарённая фигуристка достойна набирать куда больше.

«Нет ничего идеального в этой жизни, но этот прокат короткой программы у Ксении получился практически идеальным. Причём это касается не только прыжковых элементов, на которых мы обычно заостряем своё внимание. Но сегодня божественно было всё выполнено. Даже маленькие музыкальные акценты были акцентированы в дорожке шагов. То есть всё, что в музыкальном сопровождении прозвучало, это было сыграно этой прекрасной фигуристкой на льду. Если даже мы рассматриваем все компоненты её короткой программы, то и скольжение на хорошем уровне, и вращательные элементы. Мы видели, какая растяжка, руки. Супер, супер!» — восхищался Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

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Иностранных конкуренток с ошибками вплотную подтянули к Синицыной

Для дебютного выступления на взрослом уровне оценки Синицыной выглядят вполне неплохо. Но это только если не прибегать к сравнению. Глядя на оценки соперниц, создаётся впечатление, что фигуристка не обошлась без помарок. Большое отставание от лидеров и близость к зарубежным конкуренткам на такие ассоциации и наводят. Но ведь Ксюша была безупречна! И, в отличие от иностранок, не допускала ошибок.

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Лучшей после россиянок оказалась Каори Сакамото. Японка представила эффектную программу под музыку из фильма «Гладиатор». Начала прокат фигуристка достаточно уверенно. Двойной аксель и тройной лутц Каори получили довольно высокие надбавки. Судьи оценивали её очень щедро. Но во второй половине программы девушка допустила грубейшую ошибку — сдвоила флип в каскаде с тройным тулупом. И тем не менее фигуристка получила практически такие же баллы, как и Синицына с её идеальным прокатом. Каори отстала от Ксюши всего-то на 0,35 балла.



Понятно, что своё отставание от Синицыной Сакамото компенсировала за счёт более высоких компонентов. Наверное, опыт, качество катания и любовь арбитров действительно позволяют ей опережать Ксюшу по второй оценке на 2,75 балла. Однако проигрыш в 3 балла по технике объяснению не подлежит. Юная россиянка безупречно исполнила сложный контент, а японка сдвоила тройной прыжок в каскаде. Итоговая разница в 0,35 балла между Синицыной и Сакамото выглядит не иначе как попытка сохранить интригу и оставить иностранным фигуристкам шансы на пьедестал.

Судьям невыгоден российский пьедестал

Очевидно, что Международный союз конькобежцев не в восторге от тотального доминирования россиянок, которое в этом сезоне кажется ещё более безоговорочным. Поэтому судьи снисходительно относятся к ошибкам иностранок и дают им шанс отыграться. Иначе странные оценки на Гран-при объяснить невозможно.



Преимущество в менее балла от зарубежных конкуренток Ксюше никакой форы не даёт. Судьба медалей будет решаться в произвольной программе. И если Синицына хочет взять бронзу, то у неё нет права на ошибку. Девушку судят куда строже, чем её соперниц. Нет никаких сомнений, что арбитры сделают всё, чтобы разбавить пьедестал и не допустить ещё одного российского триумфа.