Трусова заняла первое место на этапе Гран-при США

Россиянка, лидировавшая после короткой программы, показала лучший результат и в произвольной — 154,68 балла. В сумме она набрала 232,37 балла.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pU6aYVxWJTU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй стала соотечественница Трусовой Дарья Усачева (217,31), замкнула тройку лучших Ю Ен из Южной Кореи (216,97).

Еще одна россиянка Ксения Синицына (205,76) заняла пятое место.

Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020. Усачева в прошлом сезоне заняла четвертое место на чемпионате России, ранее 15-летняя фигуристка не выступала на Гран-при.