Трусова заняла первое место на этапе Гран-при США
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе (США) в соревнованиях одиночниц.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе (США) в соревнованиях одиночниц.
Россиянка, лидировавшая после короткой программы, показала лучший результат и в произвольной — 154,68 балла. В сумме она набрала 232,37 балла.
Второй стала соотечественница Трусовой Дарья Усачева (217,31), замкнула тройку лучших Ю Ен из Южной Кореи (216,97).
Еще одна россиянка Ксения Синицына (205,76) заняла пятое место.
Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020. Усачева в прошлом сезоне заняла четвертое место на чемпионате России, ранее 15-летняя фигуристка не выступала на Гран-при.
Обе спортсменки заявлены на этап в Токио