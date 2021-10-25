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09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова заняла первое место на этапе Гран-при США

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе (США) в соревнованиях одиночниц.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка, лидировавшая после короткой программы, показала лучший результат и в произвольной — 154,68 балла. В сумме она набрала 232,37 балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй стала соотечественница Трусовой Дарья Усачева (217,31), замкнула тройку лучших Ю Ен из Южной Кореи (216,97).

Еще одна россиянка Ксения Синицына (205,76) заняла пятое место.

Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020. Усачева в прошлом сезоне заняла четвертое место на чемпионате России, ранее 15-летняя фигуристка не выступала на Гран-при.

Обе спортсменки заявлены на этап в Токио 12—14 ноября. До этого — с 29 по 31 октября — пройдут соревнования в Ванкувере.

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