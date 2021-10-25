Трусова и Усачева сделали золотой дубль для Тутберидзе! Синицыну на подиум не пустили

«Гран-при США»

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) — 232,37

2. Дарья Усачева (Россия) — 217,31

3. Ен Ю (Южная Корея) — 216,97

…5. Ксения Синицына (Россия) — 205,76.

Танцы на льду

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 209,54

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,23

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 190,13

…5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 175,32.

Трусова ограничилась четверным лутцем

Трусова — первая. Без вопросов. Если есть понятие олимпийской программы, то это «Круэлла» и «Фрида» для Александры. По мне, они куда более олимпийские, чем валиевское «Болеро». Неожиданней — так уж точно.

И если Трусова действительно с травмой, с облегченным контентом набирает 232,37 балла и выигрывает с таким преимуществом, то тут сложно к чему-то придраться. Она симулировала? Ну, а толку-то, четверной лутц сделала, остальные свободны. Ей насыпали «грибов», то есть щедро оценили по компонентам? Сколько вы хотите забрать? 5 баллов? 10? 15? Все равно она первая. И ей больше ультра-си даже не понадобилось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FX28XN8nFac" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, ее платье еще будут купать в грязи эстеты, которым, видите ли, не нравится на нем газета. Вам что, газеты не нравятся? А где еще правду напишут, как не в «СЭ»? Причем в печатной версии нет этого ненавистного нам всем хайпа, там все чинно и благородно! Со словами «приснопамятный» и «отнюдь». Нормальное, короче, платье. Не хуже и не лучше, чем золотая пачка Загитовой в Пхенчхане. Вот иностранцы с восторгом замечают, что на нем написаны имена всех собак Саши. Такие детали делают спорт интереснее и символичнее. А в бесконтактном виде спорта, как фигурное катание, это должно цениться вдвойне.

Усачева чудом обогнала кореянку и японку

А вот как боролись за серебро — об этом надо рассказать отдельно и во всех красках, масле да акварели.

Серебро — у второй подопечной Этери Тутберидзе Дарьи Усачевой. Еще вчера, хоть убейте, я не понял, почему она выиграла пять баллов у Ксении Синицыной — почему у нее выше компоненты и почему ее лутц котируется выше, чем синицынский. Формат быстрого отчета после соревнования — не тот, в котором нужно досконально разбирать судейство. Это достойно отдельного текстового, видео- и фоторазбора.

Что нужно знать — сегодня Дарья обыграла Ен Ю, которая сделала тройной аксель, и Каори Сакамото с ее мощной «Матрицей». Японке до лидировавшей на тот момент кореянки не хватило чуть-чуть — и она прямо в комнате kiss-and-cry эмоционально замотала головой. Страшно представить, что они обе сделали, когда увидели выше Усачеву.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tRQIlXBMhV8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже комментировавшие на Первом канале Алексей Ягудин и Александр Гришин просили судей, как известный герой «Наша Russia», понять и простить. И судьи поняли и простили! Несмотря на помарку на флипе, прокат под Пуччини они оценили в 140,6 балла. Сидя со своей игрушкой в ожидании оценок, Усачева буквально замолила судей и удержала серебро. Хотя с катка уезжала понуро — заметно устала в конце программы, даже немного запнувшись на финальной позе.

Даша — молодец, она выложилась, вчера очень тепло высказалась о русских болельщиках — она вообще стала очень круто говорить. Растет звезда. И за богатый язык готов хвалить ее бесконечно. Но у арбитров в руководстве вроде как написаны другие критерии. Сегодня они вообще были гораздо жестче, чем вчера, но жестче по отношению ко всем — выставили той же россиянке предупреждения за ребра на лутце, Трусовой — на флипе, но и японку с кореянкой наказали. Когда все решают сотые балла, очень сложно установить, правильно ли на этот раз арбитры провели двойную сплошную.

Почему Синицына так низко?!

Синицына, возможно, лучшая, кто сейчас катает хрупкие минорные программы в России, осталась в итоге пятой. И вот это разочаровало больше всего! Если уж судьи так либеральны к России, то почему не поднять на подиум всех, а не только учениц «Хрустального»? Чем провинилась Ксения? Не проиграла же она сегодня Усачевой еще пять баллов в компонентах, в самом деле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3UI9l21rakQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, результат на табло. И теперь понятно, что в Канаде через неделю может произойти нечто иное кроме победы россиянок, только если им не дать визы. Американцы поняли это слишком поздно — канадцы просекли фишку сразу.

Главное, чтобы наш любимый и обожаемый дружественный партнер Китай дал визы в Пекин.