Трусова и Усачева сделали золотой дубль для Тутберидзе! Синицыну на подиум не пустили
Триумф «Хрустального» на первом этапе «Гран-при».
Триумф «Хрустального» на первом этапе «Гран-при».
«Гран-при США»
Женщины
1. Александра Трусова (Россия) — 232,37
2. Дарья Усачева (Россия) — 217,31
3. Ен Ю (Южная Корея) — 216,97
…5. Ксения Синицына (Россия) — 205,76.
Танцы на льду
1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 209,54
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,23
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 190,13
…5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 175,32.
Трусова — первая. Без вопросов. Если есть понятие олимпийской программы, то это «Круэлла» и «Фрида» для Александры. По мне, они куда более олимпийские, чем валиевское «Болеро». Неожиданней — так уж точно.
И если Трусова действительно с травмой, с облегченным контентом набирает 232,37 балла и выигрывает с таким преимуществом, то тут сложно к чему-то придраться. Она симулировала? Ну, а толку-то, четверной лутц сделала, остальные свободны. Ей насыпали «грибов», то есть щедро оценили по компонентам? Сколько вы хотите забрать? 5 баллов? 10? 15? Все равно она первая. И ей больше ультра-си даже не понадобилось.
Конечно, ее платье еще будут купать в грязи эстеты, которым, видите ли, не нравится на нем газета. Вам что, газеты не нравятся? А где еще правду напишут, как не в «СЭ»? Причем в печатной версии нет этого ненавистного нам всем хайпа, там все чинно и благородно! Со словами «приснопамятный» и «отнюдь». Нормальное, короче, платье. Не хуже и не лучше, чем золотая пачка Загитовой в Пхенчхане. Вот иностранцы с восторгом замечают, что на нем написаны имена всех собак Саши. Такие детали делают спорт интереснее и символичнее. А в бесконтактном виде спорта, как фигурное катание, это должно цениться вдвойне.
А вот как боролись за серебро — об этом надо рассказать отдельно и во всех красках, масле да акварели.
Серебро — у второй подопечной Этери Тутберидзе Дарьи Усачевой. Еще вчера, хоть убейте, я не понял, почему она выиграла пять баллов у Ксении Синицыной — почему у нее выше компоненты и почему ее лутц котируется выше, чем синицынский. Формат быстрого отчета после соревнования — не тот, в котором нужно досконально разбирать судейство. Это достойно отдельного текстового, видео- и фоторазбора.
Что нужно знать — сегодня Дарья обыграла Ен Ю, которая сделала тройной аксель, и Каори Сакамото с ее мощной «Матрицей». Японке до лидировавшей на тот момент кореянки не хватило чуть-чуть — и она прямо в комнате kiss-and-cry эмоционально замотала головой. Страшно представить, что они обе сделали, когда увидели выше Усачеву.
Даже комментировавшие на Первом канале Алексей Ягудин и Александр Гришин просили судей, как известный герой «Наша Russia», понять и простить. И судьи поняли и простили! Несмотря на помарку на флипе, прокат под Пуччини они оценили в 140,6 балла. Сидя со своей игрушкой в ожидании оценок, Усачева буквально замолила судей и удержала серебро. Хотя с катка уезжала понуро — заметно устала в конце программы, даже немного запнувшись на финальной позе.
Даша — молодец, она выложилась, вчера очень тепло высказалась о русских болельщиках — она вообще стала очень круто говорить. Растет звезда. И за богатый язык готов хвалить ее бесконечно. Но у арбитров в руководстве вроде как написаны другие критерии. Сегодня они вообще были гораздо жестче, чем вчера, но жестче по отношению ко всем — выставили той же россиянке предупреждения за ребра на лутце, Трусовой — на флипе, но и японку с кореянкой наказали. Когда все решают сотые балла, очень сложно установить, правильно ли на этот раз арбитры провели двойную сплошную.
Синицына, возможно, лучшая, кто сейчас катает хрупкие минорные программы в России, осталась в итоге пятой. И вот это разочаровало больше всего! Если уж судьи так либеральны к России, то почему не поднять на подиум всех, а не только учениц «Хрустального»? Чем провинилась Ксения? Не проиграла же она сегодня Усачевой еще пять баллов в компонентах, в самом деле.
Впрочем, результат на табло. И теперь понятно, что в Канаде через неделю может произойти нечто иное кроме победы россиянок, только если им не дать визы. Американцы поняли это слишком поздно — канадцы просекли фишку сразу.
Главное, чтобы наш любимый и обожаемый дружественный партнер Китай дал визы в Пекин.
Автор: Дмитрий Кузнецов