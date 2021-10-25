Российские фигуристы получили канадские визы и вылетят в Ванкувер

На этап Гран-при в Ванкувере заявлены Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Камила Валиева, Макар Игнатов и Евгений Семененко. Также в Канаду отправятся тренеры спортсменов и технический специалист. В ночь на 26 октября мск в Канаду вылетят Туктамышева, Игнатов, Семененко и их тренеры. Днём того же дня на турнир вылетят Валиева, Косторная, их тренеры и технический специалист. Имеющие визы Александр Самарин и танцевальная пара Елизавета Шанаева/Девид Нарижный прибыли в Ванкувер ранее.