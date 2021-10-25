Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
СКА
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Сельта
Хоккей. НХЛ
26.10
Баффало
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
26.10
Каролина
Торонто
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус
Даллас
Хоккей. НХЛ
26.10
Оттава
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
26.10
Рейнджерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
26.10
Флорида
Аризона
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Айлендерс
02
Все события
15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские фигуристы получили канадские визы и вылетят в Ванкувер

Российская делегация получила визы в Канаду для участия во втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Трусова и Усачева сделали золотой дубль для Тутберидзе! Синицыну на подиум не пустили

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Паспорта с визами всех членов делегации, вылетающих на Гран-при в Канаду, получены», — сообщил Горшков.

На этап Гран-при в Ванкувере заявлены Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Камила Валиева, Макар Игнатов и Евгений Семененко. Также в Канаду отправятся тренеры спортсменов и технический специалист. В ночь на 26 октября мск в Канаду вылетят Туктамышева, Игнатов, Семененко и их тренеры. Днём того же дня на турнир вылетят Валиева, Косторная, их тренеры и технический специалист. Имеющие визы Александр Самарин и танцевальная пара Елизавета Шанаева/Девид Нарижный прибыли в Ванкувер ранее.

Этап Гран-при в Ванкувере пройдёт с 29 по 31 октября.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь