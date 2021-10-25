«Назвать успехом не могу»: Роднина — о победе Трусовой на Гран-при США

В воскресенье Трусова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе с результатом 232,37 балла, исполнив четверной лутц в произвольной программе. Ранее фигуристка, способная исполнить пять четверных в одной программе, призналась, что незадолго до турнира получила травму ноги. Второй стала фигуристка из России Дарья Усачева (217,31), замкнула тройку лучших Ю Ён из Южной Кореи (216,97).

Читайте также Трусова и Усачева сделали золотой дубль для Тутберидзе!

«Это (турнир, на котором победила Трусова) — один из этапов кубка мира. Называть это каким-то колоссальным успехом я не могу. Успех — это чемпионат страны, чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры», — сообщила Роднина в ответ на вопрос о возможном лидерстве Трусовой в сборной России на зимних Олимпийских играх.

Также она предложила дождаться результатов более значимых соревнований.