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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Назвать успехом не могу»: Роднина — о победе Трусовой на Гран-при США

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Замглавы комитета по международным делам Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила РИА Новости, что не может назвать победу фигуристки Александры Трусовой колоссальным успехом — чтобы понять, кто станет фаворитом на Олимпиаде от сборной РФ, нужно дождаться итогов других соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Трусова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе с результатом 232,37 балла, исполнив четверной лутц в произвольной программе. Ранее фигуристка, способная исполнить пять четверных в одной программе, призналась, что незадолго до турнира получила травму ноги. Второй стала фигуристка из России Дарья Усачева (217,31), замкнула тройку лучших Ю Ён из Южной Кореи (216,97).

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«Это (турнир, на котором победила Трусова) — один из этапов кубка мира. Называть это каким-то колоссальным успехом я не могу. Успех — это чемпионат страны, чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры», — сообщила Роднина в ответ на вопрос о возможном лидерстве Трусовой в сборной России на зимних Олимпийских играх.

Также она предложила дождаться результатов более значимых соревнований.

«У нас как минимум 11 этапов кубка мира… Нужно (подождать) хотя бы до чемпионата России, когда будет определяться команда сборной страны, которая поедет на чемпионат Европы. По его результатам будет формироваться команда, которая поедет на Олимпийские игры. Давайте хотя бы дождемся», — отметила Роднина.

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