Трусова выиграла Skate America c переломом стопы

Об этом было известно еще до вылета в Лас-Вегас, в команде обсуждалось возможное снятие с турнира. В результате Трусова облегчила прыжковый набор: в короткой программе отказалась от тройного акселя, а в произвольной исполняла только один четверной прыжок — лутц.