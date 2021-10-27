Трусова выиграла Skate America c переломом стопы
Стали известны подробности о характере травмы, с которой Александра Трусова выступала на этапе Гран-при в США.
Стали известны подробности о характере травмы, с которой Александра Трусова выступала на этапе Гран-при в США.
По информации источников «Матч ТВ», у фигуристки перелом стопы.
Об этом было известно еще до вылета в Лас-Вегас, в команде обсуждалось возможное снятие с турнира. В результате Трусова облегчила прыжковый набор: в короткой программе отказалась от тройного акселя, а в произвольной исполняла только один четверной прыжок — лутц.
Обе программы были исполнены без ошибок, Трусова победила с итоговым результатом 232,27 балла.