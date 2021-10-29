Царапины Косторной: чем фигуристка ответит Валиевой в Канаде

Влюблена ли в Lovely?

Ванкувер считается едва ли не самым комфортным городом на земле, в даунтауне воздух как в лесу, будто под видом каменных небоскребов скрываются сосны и ели, а свежести добавляет бриз залива Беррард.

В этих парадоксальном местах, как правило, селятся фигуристы, вечерами их можно встретить в супермаркете через дорогу, а утром они залетают с сумками и коньками в автобус, чтобы через полчаса оказаться в совершенно другой среде — провинциальном уже Ванкувере, среди одноэтажек, выстриженных зеленых полян, аккуратных деревьев, где на твоем пути встречается не банковский клерк в галстуке или сытый жизнью холеный пенсионер со стаканом капучино с кленовым сиропом, а скорее пугливая белка с умоляющими о чем-то глазами.

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Именно здесь расположен темный и унылый, слегка обветшалый Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre. Арена Университета Британской Колумбии. Тренировочная, между прочим, самого «Ванкувер Кэнакс», помнящая еще пот знаменитой «десятки» «накеров» Павла Буре. Именно здесь три года назад в Финале юниорского Гран-при побеждала Алена Косторная.

Без всяких ультра-си она обошла Александру Трусову, которая сделала один четверной из трех. Только один судья из девяти не стал бороться со скупердяйством и выдал героине Ванкувера баллы за компоненты ниже восьмерки. В микст-зоне, прежде чем задать вопрос, я сказал 15-летней Алене: «Спасибо, это было настоящее фигурное катание».

Алена Косторная | Источник: РИА "Новости"

На недавнем Finlandia Trophy 18-летней Косторной, вернувшейся на щите из академии Плющенко, сразу два арбитра вмазали четыре семерки во второй оценке, а один просто «поцарапал Алёнино лицо» — презентацию, интерпретацию. Это прозвучало по-прокурорски: требуем аннулировать прежние заслуги и былые воспоминания. Ее мастерство катания по-прежнему в цене, но оно уже не то, что останавливало дыхание. Она сама это поняла.

В Ванкувер она вернулась и вовсе с «новой» произвольной — сотню раз помянутой всуе Lovely, которую в запертом от ковида «Новогорске»-2020 Даниил Глейхенгауз ставил с уверенностью, что в нее влюблена и сама Косторная. Через несколько дней фигуристка села в машину и появилась в расположении группы Тутберидзе через год, не пройдя тест на западный образ жизни в академии Плющенко.

«Времена года» Антонио Вивальди в произвольной заменили на более современную Билли Айлиш. Скоро ли настанут «Сумерки»? А в короткой Алена впервые представит New York, New York Фрэнка Синатры.

Гран-при Канады — турнир, который либо вернет Косторную в ее же статус, либо запишет ее в претенденты на титул «Разочарование года».

И дело совсем не в тройном акселе, который в лучший сезон она делала дважды в произвольной. Аксель может и подождать до чемпионата России. Как сказал бы гуру прыжков Алексей Мишин, аксель должен проснуться. Если он спит сейчас, то будить его в непривычном часовом поясе Западного побережья Канады не стоит. Но сложное катание, резкое и плавное одновременно, trademark Косторной, необходимо уже сейчас. Иначе…

Неагрессивный аксель Валиевой

Камила Валиева | Источник: РИА "Новости"

…Камила Валиева и Елизавета Туктамышева уйдут вперед не только по баллам, но и по ментальности. Валиева прибыла на свой дебютный взрослый этап Гран-при с хорошей статистикой, установив на Finlandia Trophy мировые рекорды в произвольной и по сумме программ. Она зашла на три четверных прыжка и тройной аксель. Аксель стал единственным прыжком, который ей не удался. Но такой контент на женских стартах оказался по силам лишь действующей чемпионке России среди юниоров Софье Акатьевой.

В первый раз я сделала на соревнованиях четверной сальхов! Больше радостный этот момент, чем печальный. В тройном акселе не хватило, наверное, уверенности. Я так пошла в него, неагрессивно. Пока что была немного не уверена в акселе. К следующим соревнованиям постараюсь все собрать. Камила Валиева российская фигуристка

Главной специалисткой по акселю в три с половиной оборота является Туктамышева. Пару-тройку лет назад ее тренер Мишин разворачивал целую пиар-компанию в виде комментариев, ставя аксель в ранг панацеи от всех поражений. «Мы должны противопоставить японским потугам на тройной аксель Лизин совершенный тройной аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем», — митинговал Мишин на страницах РИА Новости в 2018 году за три месяца до чемпионата мира в Сайтаме, на который Туктамышева не попала из-за того, что уступила Евгении Медведевой в Финале Кубка России. Когда поражения наступали, гуру громко негодовал.

Но к олимпийскому сезону Мишин и Туктамышева прибавили уже не только в тройном акселе, но и в качестве второй оценки, в сложных связках. Лиза ныне сильна и современна, она вице-чемпионка мира этого года и тоже одна из главных кандидаток на поездку в олимпийский Пекин.

Да, ей не по силам коллекционировать четверные, но она готова наказывать за ошибки на ультра-си своих более молодых конкуренток. Туктамышева сейчас — это не только стиль, но и стабильность.

В Канаде все в руках россиянок, но если они допустят сбой, то японка Вакаба Хигути и американка Карен Чен тоже посягнут на пьедестал этапа. Прекрасная Алиса Лю переживает резкий рост и ныне не радует четверными лутцами, как в подростковые времена. Но эстетическое удовольствие зрителям она доставит, как, вероятно, и утонченная кореянка И Хэ Ин.

Чен и русские с минимумом требований

Натан Чен | Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях мужчин особое внимание приковано к трехкратному чемпиону мира Натану Чену, который на родной Skate America проиграл впервые с Олимпийских игр 2018 года. Задача Натана на катке у соседей не просто перебить сон Татьяне Анатольевне Тарасовой, а улучшить стабильность четверных. «Я под впечатлением от произвольной программы Чена. Не могла заснуть всю ночь. Он впечатлил меня проникновением в музыку Моцарта. Непохожестью на всех. Он один такой. А таким быть очень сложно», — сказала Тарасова.

В произвольной четверных у Чена шесть, в Лас-Вегасе он сделал четыре, а на двух даже не упал, а сделал «бабочку», за что обычно очень стыдят тренеры. Сдвоенный четверной считается чаще всего у фигуристов проявлением трусости.

По всей видимости, за второе место поспорит со своим соотечественником Джейсон Браун — единственный фигурист в мире, способный добиваться результата без четверных прыжков. За Россию повоюют Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин.

Каждый старт этих ребят переворачивает представление о них кардинально. Игнатов традиционно хорош в короткой программе, но в произвольной испытывает проблемы с «физикой», Самарин может набрать за сто баллов в короткой и отбороться на зубах в произвольной, но все равно пока представляет собой скорее бойца внутреннего фронта. Семененко же планомерно растет, но он пока из тех ребят, требования к которым минимальны.

Впервые стартуют на Гран-при в Британской Колумбии серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в парном катании китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Правда, против них выйдет не какая-либо из российских топ-пар, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которым собственное право на медали даже российских турниров придется в этом сезоне доказывать с удвоенными аргументами.

Новая канадская пара из двух топовых персон — Эрика Рэдфорда и выступавшей ранее за Францию Ванессы Джеймс — покажет, какова динамика их прогресса и каков уровень их истинных амбиций в этом важном сезоне, который очень скоро ответит на вопрос, а стоила ли игра свеч. Зачет на Finlandia Trophy они не сдали, став пятыми. Пересдача как раз пройдет на Skate Canada.