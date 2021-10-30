Российская фигуристка оконфузилась на этапе «Гран-при» Канады

Во время исполнения короткой программы Денис Ходыкин перебрасывал партнершу через себя, но Дарья упала и порвала колготки о конек партнера. На этом элементе пара потеряла балл за падение. Еще один штрафной балл дуэту поставили, вероятно, за завершение проката после окончания музыки.