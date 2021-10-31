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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пойду покачаю пресс»: Константинова поразила новым шикарным фото в белье

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Станислава Константинова обрадовала подписчиков своего Instagram новой фотографией в белье.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Пойду пресс покачаю», — написала спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Константиновой 21 год, она является бронзовым призером Универсиады-2019 в Красноярске. Фигуристка дважды становилась четвертой на чемпионатах России, также занимала четвертое место на чемпионате Европы.

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