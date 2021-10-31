«Пойду покачаю пресс»: Константинова поразила новым шикарным фото в белье
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Станислава Константинова обрадовала подписчиков своего Instagram новой фотографией в белье.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Станислава Константинова обрадовала подписчиков своего Instagram новой фотографией в белье.
«Пойду пресс покачаю», — написала спортсменка.
Константиновой 21 год, она является бронзовым призером Универсиады-2019 в Красноярске. Фигуристка дважды становилась четвертой на чемпионатах России, также занимала четвертое место на чемпионате Европы.