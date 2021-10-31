Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро на этапе Гран-при Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при в Канаде завершились соревнования спортивных пар.
На втором этапе серии Гран-при в Канаде завершились соревнования спортивных пар.
Лучший результат показали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, уверенно выигравшие как короткую, так и произвольную программы.
Серебряными призёрами стали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, допустившие несколько ошибок в произвольном прокате. Партнёрша не справилась с прыжковыми элементами и первым выбросом, также была снижена оценка за одну из поддержек.
На итоговое третье место благодаря второму результату в произвольной программе поднялись американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледак.
Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада
Спортивные пары
1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 224,05.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 193,08.
3. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледак (США) — 189,90
4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 187,92.
5. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 186,82.
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 180,25.