Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро на этапе Гран-при Skate Canada

Лучший результат показали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, уверенно выигравшие как короткую, так и произвольную программы.

Серебряными призёрами стали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, допустившие несколько ошибок в произвольном прокате. Партнёрша не справилась с прыжковыми элементами и первым выбросом, также была снижена оценка за одну из поддержек.