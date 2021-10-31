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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Американец Чен стал победителем этапа Гран-при Skate Canada. У Семененко — бронза

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Дог Митчелл Тандербёрд» прошли соревнования в произвольной программе у мужчин на втором этапе Гран-при сезона-2021/2022, которые подвели итоги для мужской части турнира.

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Источник: AFP 2021

Лучший результат в этом виде продемонстрировал 22-летний американский фигурист Нэйтан Чен (200,46), за ним расположился 18-летний представитель России Евгений Семененко (168,30), а замкнул тройку лучших ещё один американец Джейсон Браун (165,55).

В общем зачёте по итогам двух программ победителем Гран-при стал Нэйтан Чен (307,18). Серебро — у Джейсона Брауна (259,55), а бронза — у Евгения Семененко (256,01).

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада
Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) — 307,18.
2. Джейсон Браун (США) — 259,55.
3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01.
4. Макар Игнатов (Россия) — 244,17.
5. Киган Мессинг (Канада) — 238,34.
6. Морис Квителашвили (Грузия) — 232,87.
7. Сота Ямамото (Япония) — 225,74.
8. Александр Самарин (Россия) — 224,20.

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