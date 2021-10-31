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12:09 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Камила Валиева победила на этапе Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами

Россиянка установила новые достижения в произвольной программе и по сумме программ.

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 31 октября. Российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе серии Гран-при в Канаде. Соревнования проходили в Ванкувере.

Валиева набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой. 10 октября на международном турнире Finlandia Trophy она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли второе и третье места соответственно. Туктамышева набрала 232,88 (81,24+151,64) балла, Косторная — 214,54 (75,58+138,96) балла.

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Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе. Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире. Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года.

В танцах на льду с результатом 210,97 (85,65+125,32) балла победили канадцы Пайпер Гиллес и Пол Порье. На втором месте расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 200,05 (78,82+121,23) балла. Третье место осталось за испанцами Оливией Смарт и Адрианом Диасом, заработавшими 192,93 (76,97+115,96) балла. Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли пятое место, получив 180,57 (70,66+109,91) балла. Их соотечественники Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный с результатом 160,66 (68,53+92,13) балла остались девятыми.

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