Фигуристка Камила Валиева победила на этапе Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами

ТАСС, 31 октября. Российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе серии Гран-при в Канаде. Соревнования проходили в Ванкувере.

Валиева набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой. 10 октября на международном турнире Finlandia Trophy она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли второе и третье места соответственно. Туктамышева набрала 232,88 (81,24+151,64) балла, Косторная — 214,54 (75,58+138,96) балла.

Читайте также Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро на этапе Гран-при Skate Canada

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе. Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире. Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года.