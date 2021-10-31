Фигуристка Тутберидзе учинила разгром на Гран-при. Вопрос с фаворитом Олимпиады закрыт?

У России просто нет соперниц в женском одиночном катании. Этап Гран-при в Канаде убедительно это доказал. Даже закрепощённая и далёкая от лучшего состояния Алёна Косторная поднялась на пьедестал.

А уж Камила Валиева и Елизавета Туктамышева и вовсе были недосягаемы для иностранных конкуренток. Юная ученица Этери Тутберидзе обновила собственные мировые рекорды и показала выступление, на которое не способна ни одна другая фигуристка планеты.

Вопрос с фавориткой Олимпиады можно закрывать.

Тройной аксель от аутсайдера

Выступавшая первой японка Мана Кавабэ обратила на себя внимание за счёт тройного акселя. Несмотря на недокрут в четверть, прыжок ультра-си вкупе с чистым исполнением других элементов помог ей реабилитироваться за неудачу в короткой программе. Самобытный прокат под национальные мотивы представила кореянка Хаен Ли, однако многочисленные недокруты сильно ударили по её оценке за технику.

Последней в первой разминке каталась опытная японка Маи Михара. Победительница Универсиады-2019 в Красноярске преодолела последствия проблем со здоровьем и громко напомнила о себе. Катание хрупкой фигуристки под японскую музыку не оставило равнодушным ни зрителей, ни судей. Увидев оценки, Маи запрыгала на своём месте и захлопала в ладоши. 142,12 балла за произвольную намекают, что за этой фигуристкой точно стоит следить повнимательнее.

Лучшая из иностранных фигуристок на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме американка Карен Чен в конце свой программы совершила два болезненных падения, из-за чего потеряла несколько позиций. Совсем другой по качеству катания получилась программа Вакабы Хигути. Японка начала с классного тройного акселя и в целом каталась очень задорно и энергично под музыку из «Короля льва». Однако потеря оборота на сольном лутце стоила ей промежуточного лидерства.

Новая программа Косторной разочаровала

Реальная борьба за пьедестал началась с выступления американки Алисы Лю. Фигуристка, которой за океаном прочат чуть ли не медаль Олимпиады в Пекине, сразу усложнила себе задачу падением с тройного акселя. Правда, эта оплошность не повлияла на её дальнейшее катание. Алиса выдержала высокий темп композиции Чайковского и показала, что прибавила в артистизме. Однако судьи к американке оказались довольно строги, выявив у неё недокруты и поставив по сумме баллов ниже Михары.

У Алёны Косторной тройной аксель, к сожалению, тоже не получился. Из технического брака стоит отметить и нечёткое приземление с тройного лутца. Однако ещё больше вопросов вызвала сама программа под хит Билли Айлиш «Lovely». Алёна давно мечтала выступать под эту музыку, тем удивительнее, что фигуристка выглядела напряжённой и, казалось, не получала удовольствия от своего катания. Возможно, в звенящей форме и с должным настроем Косторная способна превратить эту постановку Даниила Глейхенгауза в шедевр, но пока новая произвольная смотрится значительно слабее, чем её лучшие номера.

По итогам произвольной программы Алёна проиграла Маи Михаре, однако благодаря хорошему заделу сохранила превосходство над японкой по сумме баллов. Другое дело, что результат в 214,54 балла не позволяет поставить Косторную в один ряд с главными претендентками на участие в Олимпиаде.

Такая Туктамышева обязана ехать на Олимпиаду

Одной из основных конкуренток Алёны в борьбе за Пекин часто называют Елизавету Туктамышеву. И в Канаде ученица Алексея Мишина наглядно продемонстрировала, что сейчас она значительно сильнее. Лиза излучала уверенность и мгновенно настроила зрителей на свою волну. Два чистых тройных акселя помогли Туктамышевой окончательно поймать кураж и дать волю эмоциям.

Канадская публика на спектакль уникальной российской фигуристки отреагировала бурными аплодисментами. А арбитры показали, что высокие баллы Лизы в Финляндии вовсе не были случайностью. 232,88 балла — убедительный показатель того, что Туктамышева готова выступать на стабильно высоком уровне, а не только выстреливать на отдельных турнирах, как это часто случалось раньше.

Валиева обновила свои же мировые рекорды

Несмотря на близкий к идеалу прокат Елизаветы, судьба победы была в руках Камилы Валиевой. Но на деле никакой конкуренции с другими участницами этапа не получилось. 15-летняя россиянка соперничала исключительно со своими мировыми рекордами и уверенно их превзошла. Заоблачный контент из четверного сальхова, каскадов четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, а также тройного акселя при чистом исполнении гарантирует Камиле победу на любом турнире и с любым уровнем оппозиции. Даже при пяти чистых четверных от Саши Трусовой. В Ванкувере ошибка проскользнула только на приземлении с тройного акселя, но при данном уровне сложности это мелочь.

Валиева на втором взрослом международном турнире в карьере бьёт мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. После завершения своего «Болеро» Камила не скрывала удовлетворения от проделанной работы. Фигуристка сжала кулаки и запрокинула голову, а улыбка не сходила с её лица даже в «кисс энд край». Фигуристка Тутберидзе учинила разгром на Гран-при, обойдя Туктамышеву на 30 с лишним баллов, а Косторную — на 50. Этери Георгиевна, увидев рекордные баллы, приобняла ученицу.