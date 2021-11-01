Гончаренко: Косторная сделала многое, чтобы растерять любовь судей

Косторной до сих пор принадлежит мировой рекорд в короткой программе. В Канаде Алёна вновь прыгала тройной аксель, но уступила не только своему рекорду, но и соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

«Действительно, мы видим, как Косторную разлюбили судьи. Но разве сама Косторная к этому непричастна? На мой взгляд, она сделала многое, чтобы растерять эту любовь. Сейчас ей нужно понять, за что она борется и как она собирается достигать поставленных целей.



Валиева показала два блестящих проката и заслуженно победила. У неё интересные прокаты, безукоризненное выступление с небольшими помарками. Но у нас есть и другие девочки. Говорить, что она точно выше всех, неправильно», — приводят слова Гончаренко «Известия».