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12:30 (мск), источник: Sport24

Щербакова и Хромых падали, но поднимались, Тутберидзе волновалась, теннис затмил фигурку. Турин на старте Гран-при

Репортаж из Италии.

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Источник: ISU

Гран-при по фигурному катанию в Италии: с одной стороны это звучит странно, с другой — нет. С одной стороны, Италия после отказа Китая получила (пусть и временно) место в элитном клубе стран, которые каждый год проводят чемпионскую серию, и ни с кем не делятся. И должна быть счастлива! С другой, именно в Турине, и именно на арене «Палавела» прошел последний финал Гран-при.

А еще «Палавела» принимала Олимпиаду — 2006. Ту самую, где нам было обидно за Ирину Слуцкую, где доминировал Евгений Плющенко и где до золота вместе с ним добрались Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и Татьяна Навка/Роман Костомаров.

Именно поэтому, несмотря на уникальность итальянского Гран-при, местные воспринимают турнир как обыденность. В городе гораздо больше рекламы предстоящего финала ATP-тура — крупного теннисного события, в котором 8 первых ракеток мира подведут итоги года. А еще весной в Турине пройдет Евровидение-2022 — самый популярный песенный конкурс континента, который Италия примет благодаря успеху группы Måneskin. В общем, соперники в битве за туринского зрителя Анне Щербаковой достались непростые.

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Но главной соперницей Щербаковой была она сама. А вернее — ее четверной лутц, неожиданно очутившийся в программе вместо заявленного флипа. Единственный элемент ультра-си в прогоне под музыку на первой официальной тренировке вышел с падением. Но чемпионка мира поднялась и отработала остальную часть выступления идеально: тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Этери Тутберидзе смотрела прокат Ани не без волнения — отошла от бортика и непроизвольно повторяла движения из программы. После проката Аня получила инструкции от Тутберидзе и Даниила Глехейнгауза. Разговор с тренерами принес результат: вне прогона квад все же получился.

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Похожая ситуация случилась и с Майей Хромых. Победительница турнира в Будапеште начала прогон с двух падений на четверных тулупах, также случился степ-аут на четверном флипе. Получились: тройной сальхов + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + двойной сальхов. И да, у Хромых тоже были удачные попытки квадов вне прокатов под музыку.

Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова в присутствии своего тренера Алексея Мишина во время прогона катала программу без прыжков, отрабатывая композицию выступления.

Источник: Sport24
Источник: Sport24

После окончания тренировки фигуристки из группы Тутберидзе дали интервью вещателям из Первого канала (Майе пришлось отстоять очередь), а Тутберидзе раздала автографы зрителям. Да, зрители были на тренировках итальянского этапа Гран-при. Но попасть на арену можно только по QR-коду. Его можно получить тремя способами: 1 — вакцинироваться, 2 — сдать отрицательный ПЦР-тест, 3- предоставить справку о выздоровлении от ковида в последние полгода. Не все итальянцы торопятся с получением пропуска, поэтому и зрителей на соревнованиях пока не так много.

Источник: Sport24
Источник: Sport24

В соревновательной части Гран-при Италии первыми на лед выйдут девушки. Прокаты их коротких программ стартуют 5 ноября в 17:00 по Москве.

Константин Лесик

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