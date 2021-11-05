Щербакова и Хромых падали, но поднимались, Тутберидзе волновалась, теннис затмил фигурку. Турин на старте Гран-при
Репортаж из Италии.
Репортаж из Италии.
Гран-при по фигурному катанию в Италии: с одной стороны это звучит странно, с другой — нет. С одной стороны, Италия после отказа Китая получила (пусть и временно) место в элитном клубе стран, которые каждый год проводят чемпионскую серию, и ни с кем не делятся. И должна быть счастлива! С другой, именно в Турине, и именно на арене «Палавела» прошел последний финал Гран-при.
А еще «Палавела» принимала Олимпиаду — 2006. Ту самую, где нам было обидно за Ирину Слуцкую, где доминировал Евгений Плющенко и где до золота вместе с ним добрались Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и Татьяна Навка/Роман Костомаров.
Именно поэтому, несмотря на уникальность итальянского Гран-при, местные воспринимают турнир как обыденность. В городе гораздо больше рекламы предстоящего финала ATP-тура — крупного теннисного события, в котором 8 первых ракеток мира подведут итоги года. А еще весной в Турине пройдет Евровидение-2022 — самый популярный песенный конкурс континента, который Италия примет благодаря успеху группы Måneskin. В общем, соперники в битве за туринского зрителя Анне Щербаковой достались непростые.
Но главной соперницей Щербаковой была она сама. А вернее — ее четверной лутц, неожиданно очутившийся в программе вместо заявленного флипа. Единственный элемент ультра-си в прогоне под музыку на первой официальной тренировке вышел с падением. Но чемпионка мира поднялась и отработала остальную часть выступления идеально: тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.
Этери Тутберидзе смотрела прокат Ани не без волнения — отошла от бортика и непроизвольно повторяла движения из программы. После проката Аня получила инструкции от Тутберидзе и Даниила Глехейнгауза. Разговор с тренерами принес результат: вне прогона квад все же получился.
Похожая ситуация случилась и с Майей Хромых. Победительница турнира в Будапеште начала прогон с двух падений на четверных тулупах, также случился степ-аут на четверном флипе. Получились: тройной сальхов + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + двойной сальхов. И да, у Хромых тоже были удачные попытки квадов вне прокатов под музыку.
Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова в присутствии своего тренера Алексея Мишина во время прогона катала программу без прыжков, отрабатывая композицию выступления.
После окончания тренировки фигуристки из группы Тутберидзе дали интервью вещателям из Первого канала (Майе пришлось отстоять очередь), а Тутберидзе раздала автографы зрителям. Да, зрители были на тренировках итальянского этапа Гран-при. Но попасть на арену можно только по QR-коду. Его можно получить тремя способами: 1 — вакцинироваться, 2 — сдать отрицательный ПЦР-тест, 3- предоставить справку о выздоровлении от ковида в последние полгода. Не все итальянцы торопятся с получением пропуска, поэтому и зрителей на соревнованиях пока не так много.
В соревновательной части Гран-при Италии первыми на лед выйдут девушки. Прокаты их коротких программ стартуют 5 ноября в 17:00 по Москве.
Константин Лесик