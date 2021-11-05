Звезды Тутберидзе (чемпионка мира Щербакова тоже) проиграли короткую бельгийке. Тарасова назвала это концом света

Первый европейский этап Гран-при начался с неожиданностей. На удивление, даже не в соревнованиях одиночников. После развязки короткой программы женщин невольно вспоминается недавний мем от команды Тутберидзе. Только вот получилось так, что уступили место старшим как раз фигуристки из «Хрустального».

Бельгийка Луна Хендрикс решила с размахом отметить свой 22-й день рождения. Фигуристка выдала в Турине настоящий прокат жизни. Все элементы были выполнены качественно, на максимальный уровень сложности и хорошие плюсы от судей. Кто бы мог подумать, что именно Хендрикс станет первой после короткой программы? 73,52 балла — новый личный рекорд Луны.

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Такой неожиданный расклад удивил и Татьяну Анатольевну Тарасову. «Победа бельгийской спортсменки — конец света!» — отреагировала Тарасова в интервью РИА новости.

Для Майи Хромых итальянский Гран-при стал дебютным на взрослом уровне. По ощущениям, пару недель назад в Будапеште россиянка откатала более эмоционально и свободно. В Турине Майя не допустила грубых ошибок, но без помарок не обошлось/ За дорожку шагов Хромых получила только третий уровень сложности, а вращения в среднем оценили на +2 и +3, есть к чему стремиться. 72,04 балла — второе место. В произвольной Майя поборется за золото, планируя два четверных тулупа.

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У Анны Щербаковой олимпийский сезон начался неважно. Из-за травмы чемпионка мира пропустила часть летних тренировок и только догоняет своих соперниц по форме. На Budapest Trophy Щербакова проиграла Майе Хромых из-за ошибок в произвольной. На Гран-при они вновь встретились, но шанс реабилитироваться Аня не реализовала. Возникла проблема с каскадом — россиянка так неудачно выехала с лутца, что прицепить риттбергер было нереально. Спасая каскад, Щербакова добавила тулуп, однако он получился только двойным. 71,73 балла — третье место после КП.

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За чертой топ-3 оказались сразу две японки. Маи Михара всего неделю назад блестяще откатала обе программы на Skate Canada, но в Италии ей вновь удалось показать высший пилотаж. Безошибочные прыжки, качественная дорожка и потрясающие вращения — жаль, что судьи не оценивают элементы Михары так, как должны. По итогам короткой программы Маи набрала 70,46 балла и осталась пятой.

Сатоко Мияхара более узнаваема в судейской панели. С прыжковой частью у нее не все гладко — сегодня она отделалась только одним недокрутом на тулупе, но в плане презентации ей нет равных. По технике она проиграла Михаре, но за счет высокой оценке за компоненты (по этому показателю Сатоко проиграла только Щербаковой) вышла немного вперед, набрав 70,85 балла.

Софья Самодурова была не в ногах во время короткой программы. Стартовый каскад фигуристка сделала неудачно — с тройного флипа Соня выехала плохо, прицепив только двойной тулуп. В конце проката последовала ошибка на тройном лутце — грязное приземление и недокрут. 58,68 балла — только девятое место после первого дня.

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В произвольной программе тройка лидеров наверняка поменяется. Хромых заявила два четверных тулупа, Щербакова пока рискует только с четверным флипом. А Хендрикс еще не выучила элементы ультра-си и будет делать ставку на чистый прокат.