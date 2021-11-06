Невозможное возможно? Ученицы Тутберидзе проиграли короткую программу на Гран-при в Турине

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристки впервые за последние годы не смогли занять первое место по результатам короткой программы на международном старте — это произошло на этапе серии Гран-при, стартовавшем в пятницу в Турине. Дебютантка серии Майя Хромых стала второй, чемпионка мира Анна Щербакова — третьей, а лидирует бельгийка Луна Хендрикс.

Хендрикс продемонстрировала чистый прокат и смогла выйти в лидеры с 73,52 балла, у Хромых 72,04 балла, результат Щербаковой — 71,73 балла. С одной стороны, результат неожиданный, с другой — ни Щербакова, ни Хромых пока не исполняют тройной аксель, а это единственный из элементов ультра-си, который, согласно сегодняшним правилам, можно вставлять в короткую программу, а значит, ни у Хромых, ни у Щербаковой в пятницу не было права на ошибку. Но ошибки случились.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--70ff24592194755c2686" data-vnd="70ff24592194755c2686" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=70ff24592194755c2686" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще перед стартом этапа Гран-при в Турине олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение, что во многом определяющим фактором на турнире будет психология спортсменок, и она, судя по всему, и подвела. Во всяком случае, Щербакова после выступления призналась — слишком много думала во время проката, и в результате вместо каскада из тройного лутца и тройного риттбергера, который выполняла «с закрытыми глазами», получился только тройной лутц и двойной тулуп: «Этери Георгиевна [Тутберидзе] мне говорила и до, и после прокатов — ты просто слишком много думаешь. Мой каскад был настолько отработан, что я могла его делать из любого неудобного положения, я делала его много раз и на разминке, и на прокатах, но я слишком много думала, как сделать его лучше».

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс | Источник: Reuters

Татьяна Тарасова, комментируя результат Щербаковой в беседе с ТАСС, не скрывала удивления: «Хендрикс не сделала ни одной ошибки и могла занять первое или второе место, в этом меня ничего не удивляет. Меня удивляет, почему Аня сделала ошибку».

Дебют Хромых на Гран-при можно считать успешным — спортсменка только начала свой путь во взрослом фигурном катании на таком высоком международном уровне, однако фигуристка в эмоциях была сдержанна: «Все слишком быстро прошло, я еще ничего не поняла. За прокат могу поставить себе 3,5 — недовольна дорожкой, она получилась третьего уровня. Тренеры недовольны вращениями и дорожкой».

Куда в более позитивном свете увидела ситуацию известный тренер Инна Гончаренко: «Наши фигуристки способствуют поднятию уровня фигурного катания в мире, в Европе, девчонки подтягиваются, и это отлично — неинтересно быть чемпионом в отсутствие конкурентов. Поэтому нужно поддержать девочек, верить в них, и в произвольной программе все решится. Чем выше накал борьбы, тем интереснее, зажигательнее, тем дороже победа. Мы ждем борьбы».

Мимо всех прогнозов

Российский фигурист Михаил Коляда | Источник: Reuters

Ни один из российских одиночников не избежал ошибок в первый день итальянского Гран-при. Лучший результат из них показал Михаил Коляда, выступавший под музыку Чайковского к балету «Щелкунчик». Сам спортсмен порадовался удавшемуся каскаду из четверного сальхова и тройного тулупа, но остался недоволен падением с четверного тулупа, перед произвольной программой он занимает четвертое место с 92,30 балла. Петр Гуменник идет девятым (76,81), Дмитрий Алиев расположился на десятом месте (71,07).

Действующий чемпион Европы Алиев за свое выступление получил достаточно низкие баллы, причиной которых стал сразу ряд ошибок. После проката фигурист признался, что ему обидно и стыдно, поскольку он подвел и себя, и тех, кто работает с ним. «Но я пытаюсь бороться», — отметил спортсмен.

Комментируя предстоящий прокат произвольной программы, спортсмен отметил, что не планирует менять контент:

Снова рисковать? Сегодня нужно было рисковать, но я много проиграл. Мы стараемся придерживаться запланированного контента, мы редко его меняли по ходу соревнований. Дмитрий Алиев российский фигурист

Тройку лидеров в короткой программе мало кто мог предсказать — первое место занимает китаец Цзинь Боян (97,89 балла), вторым идет итальянец Даниэль Грассль (95,67), третьим — представитель Южной Кореи Чха Чон Хван (95,56).

Премьера Степановой и Букина

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин | Источник: Reuters

Действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, наконец, вернулись после вынужденного перерыва — спортсмены по состоянию здоровья не участвовали в контрольных прокатах в сентябре в Челябинске, и практически все начало сезона у фигуристов ушло на восстановление.

На льду в Турине Степанова и Букин представили новый ритм-танец на микс из хип-хопа Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix и блюз Monster by Shawn Mendes Джастина Бибера. Произвольный танец они покажут под музыку Нино Роты к произведению «Ромео и Джульетта».

Фигуристы рассказали после проката, что полноценные тренировки ими были возобновлены лишь полторы недели назад, поэтому спортсменам пока еще не хватает уверенности. Однако тренер спортсменов Ирина Жук осталась довольна, сейчас для нее главное — это их возвращение на соревновательный лед и удовольствие, которое они получили от выступления.

Степанова и Букин занимают после ритм-танца третье место с 81,47 балла, лидируют серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (87,45), вторыми идут серебряные призеры чемпионата мира американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (84,79).