Победы недостаточно. Щербакова выиграла этап Гран-при, но ей мало одного четверного прыжка

ТУРИН /Италия/, 7 ноября. /ТАСС/. Итальянский этап серии Гран-при, завершившийся в Турине в субботу, принес российским фигуристам пять медалей — золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Майя Хромых и Михаил Коляда, обладателями бронзовых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а в соревновании танцоров — Александра Степанова и Иван Букин.

Итальянский этап стал для российского женского одиночного катания в целом и для группы Этери Тутберидзе в частности весьма нервным — впервые за долгое время россиянки не смогли выйти в лидеры после короткой программы, подарив эту возможность бельгийке Луне Хендрикс в день ее рождения. Однако в произвольной программе чемпионка мира Анна Щербакова и дебютантка серии Майя Хромых сполна отплатили болельщикам за переживания.

Щербакова, допустив ошибку на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера в короткой программе, перед решающим прокатом шла только третьей. Позже 17-летняя спортсменка призналась, что постаралась не воспринимать произошедшее накануне как конец света, тем более что у нее на этом старте были задачи поважнее — главной целью для ученицы Тутберидзе было исполнение четверного прыжка, который она давно не показывала на публике. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды — если на тренировках в «Хрустальном» Щербакова накатывала программу с четверным флипом, то в Турине почувствовала такой прилив сил, что без ошибок ей удавался не только флип, но и четверной лутц.

Анна в олимпийском сезоне выступает в произвольной программе в эмоционально сложном образе Маргариты под музыку Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита». Ей, как она рассказывала журналистам на контрольных прокатах сборной России в Челябинске, особенно нравится часть, в которой она воплощает Маргариту на балу у Воланда. С двумя четверными прыжками программа, конечно, будет выглядеть еще более убедительной, однако тренеры уговорили фигуристку не торопиться и сделать упор на надежное катание, и с этим Щербакова справилась на отлично.

Не отвлекалась на эмоции, делала все сконцентрированно, чтобы не допускать ошибки в мелочах, отрабатывала все вплоть до финальной позы. Анна Щербакова российская фигуристка

Четверной флип Анна выполнила, на очереди лутц, и, судя по всему, долго ждать его не придется, поскольку выступление с одним прыжком в четыре оборота спортсменку удовлетворять не может, о чем она и заявила после победы. А лутц она уже не раз удачно демонстрировала на турнирах.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс | Источник: Reuters

Луна Хендрикс по итогам короткой и произвольной программ заняла третье место с результатом 219,05 балла. И еще немного цифр — если сравнивать лучшие результаты россиянок на первых трех этапах чемпионской серии Гран-при, в лидерах пока дебютантка серии Камила Валиева, выигравшая второй этап в Канаде с двумя мировыми рекордами — 265,08 балла, у Щербаковой — 236,78, у Елизаветы Туктамышевой — 232,88, Александра Трусова победила в Лас-Вегасе с 232,37 балла, Хромых в Турине набрала 226,35 балла, у Алены Косторной в Канаде было 214,54 балла. Но все это пока чистая статистика, и на данном этапе эти цифры мало что значат, ведь сезон только стартовал, и к олимпийскому отбору все российские одиночницы подойдут с максимальным набором элементов.

«Работаем дальше»

Российский фигурист Михаил Коляда | Источник: Reuters

Михаил Коляда стартовал в серии Гран-при с серебряной награды. Занимая после короткой программы четвертое место, фигурист отметил «домашнюю атмосферу» туринского турнира. Видимо, в том числе и она помогла россиянину исправить ситуацию в произвольной программе, несмотря на неудачное приземление с четверного сальхова в самом начале проката. Коляда отлично справился с двумя каскадами — из четверного и тройного тулупов, а также тройного акселя и двойного тулупа, ошибся на тройном риттбергере, но прекрасно прыгнул тройной лутц с тройным сальховом через ойлер. Все это вкупе с дорожками шагов и вращениями высокого четвертого уровня позволило ученику Алексея Мишина занять второе место на итальянском Гран-при.

«Работаем дальше», — так Коляда прокомментировал свой результат, отметив, что ошибок ему избежать не удалось, пусть они и были не слишком грубыми. Также спортсмен отметил, что у него прибавилось уверенности в сравнении с прошлыми сезонами и сообщил: «Алексей Николаевич [Мишин] сказал, что мы движемся правильной дорогой, и я ему верю».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Алиев, шедший десятым после короткой программы, завершил выступление в Турине на девятом месте. Чемпион Европы признался после турнира, что на душе остался неприятный осадок. Очевидно, что со спортсменом происходят не самые приятные вещи, и сам фигурист это признает, но не хочет их афишировать. «Это выбивает меня из колеи, мне обидно, что коллектив, который со мной работает, видит меня такого, но я мужчина, и я должен идти вперед», — рассказал спортсмен.

Третий российский участник этапа в Турине, Петр Гуменник, занял восьмое место. А победителем этапа в Турине стал японец Юма Кагияма, шедший после короткой программы седьмым.

По итогам короткой и произвольной программ Коляда набрал 273,55 балла (92,30+181,25), Кагияма выиграл с 278,02 балла (80,53+197,49), третьим стал итальянец Даниэль Грассль (269,00; 95,67+173,33). Результат Гуменника — 226,76 балла (76,81+149,95), Алиев набрал 217,67 балла (71,07+146,60).

Чувственная премьера Степановой и Букина

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин | Источник: Reuters

Действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин на этапе в Турине представили свои программы на олимпийский сезон. В ритм-танце спортсмены выступили под микс из хип-хопа Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix и блюз Monster by Shawn Mendes Джастина Бибера, в произвольной — под музыку Нино Роты к произведению «Ромео и Джульетта». Прокаты спортсменам удались, но большинство судей, в том числе и рефери из России, поставили на второе место по итогам короткой программы американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. В произвольной программе расклад не изменился даже при сорванной креативной поддержке у американцев. Удивительно даже не это, а то, что российская судья словно не заметила сорванного элемента, поставив спортсменам за него плюс два балла в то время, как три иностранных судьи на эту ошибку глаза закрывать не стали, судья из Венгрии снял у спортсменов балл, а рефери из Австрии и Китая сняли два.

Третье место Степановой и Букина в Турине серьезно усложнило решение задачи попадания в финал чемпионской серии.

Через две недели им придется соревноваться на этапе в Гренобле с четырехкратными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, выигравшими старт в Турине, а также канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье — серебряными призерами чемпионата мира в Стокгольме.

Комментируя свою новую произвольную программу, Степанова и Букин отметили, что им пока не хватает сил, чтобы максимально передать ее чувственность. Но как бы ни критиковали себя за этот аспект Степанова и Букин, программа действительно достойна олимпийского сезона, и вне всяких сомнений фигуристам по силам сделать все, чтобы она по-настоящему заиграла красками, достойными бессмертной истории любви.

Пападакис и Сизерон выиграли этап в Турине с результатом 220,06 балла (87,45+132,61), результат Хаббелл и Донохью — 207,90 балла (84,79+123,11), Степанова и Букин набрали 202,18 балла (81,47+120,71).

Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев | Источник: Reuters

Еще одну бронзу этапа России принесли дебютанты серии Гран-при, бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров в парном катании Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, набравшие 187,01 балла (61,90+125,11). Как рассказали фигуристы после проката, они усердно готовились к первому Гран-при в карьере, но были недоработки, которые они готовы совсем скоро исправить в Гренобле. Выиграли соревнования Суй Вэньцзин и Хань Цун (224,55; 80,07+144,48), вторыми стали Пэн Чэн и Цзин Ян (211,86; 76,71+135,15). Обе пары представляют Китай.