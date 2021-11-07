«Восхищение! С ума сойти!» Медведева и Милохин зажгли ярким танцем в новом выпуске «Ледникового периода»: видео

«Восхищение! С ума можно сойти от того, что они нам показали, и как они это сделали! Сложностей было очень много, скорость была высоченная… А какие они выразительные! Они молодые, но это не детские игры. Это взрослое катание в “Ледниковом периоде”. Это было свежо, это было по молодежному и это было очень и очень технически сложно. Блестящее выступление от Дани Милохина и Жени Медведевой. Абсолютно заслуженные 12 баллов. Трудяги, что вы нам показали! До сих пор под впечатлением», — сказали комментаторы после выступления.