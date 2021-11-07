Загитова о новом образе Медведевой: Вау, ты совсем другая

Это правда, что мое амплуа — это больше лирика, драма. В спорте брала в основном именно такие образы. Сейчас у меня время перемен, пробую что-то новое. У меня были показательные номера, где я тоже зажигала. Но это совсем не сравнится с турнирами, а у нас здесь турнир. Это что-то новое для меня, мне понравилось, здорово.

Евгения Медведева российская фигуристка