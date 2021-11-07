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11:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова о новом образе Медведевой: Вау, ты совсем другая

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова оценила новый образ Евгении Медведевой, который она продемонстрировала в рамках шоу «Ледниковый период».

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Источник: Instagram

Загитова отметила, что совместный номер с тиктокером Даней Милохиным под песню «Uptown Funk» не самый типичный для Медведевой, в нем «она совсем другая».

Это правда, что мое амплуа — это больше лирика, драма. В спорте брала в основном именно такие образы. Сейчас у меня время перемен, пробую что-то новое. У меня были показательные номера, где я тоже зажигала. Но это совсем не сравнится с турнирами, а у нас здесь турнир. Это что-то новое для меня, мне понравилось, здорово.
Евгения Медведева
российская фигуристка

Позже хореограф и продюсер Илья Авербух признался, что Медведева принимала непосредственное участие в создании номера.

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