Американский журналист сравнил российскую фигуристку с уставшей старухой

Репортер отметил, что спортсменка уступает некоторым соперницам в физике и таланте, однако обладает железным характером и волей к победе. Именно поэтому, по словам Лиса, на турнире в Италии спортсменка смогла собраться после неудачной короткой программы и выиграть соревнования.