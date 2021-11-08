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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский журналист сравнил российскую фигуристку с уставшей старухой

Российская фигуристка Анна Щербакова в короткой программе на Гран-при Италии была похожа на уставшую старуху. Такое сравнение в интервью каналу TheSkatingLesson в YouTube озвучил американский журналист Дэвид Лис.

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Источник: РИА "Новости"

Репортер отметил, что спортсменка уступает некоторым соперницам в физике и таланте, однако обладает железным характером и волей к победе. Именно поэтому, по словам Лиса, на турнире в Италии спортсменка смогла собраться после неудачной короткой программы и выиграть соревнования.

Соревнования проходили с 5 по 6 ноября в Турине. Щербакова одержала победу, набрав 236,78 балла. После короткой программы россиянка находилась на третьем месте.

17-летняя Щербакова является действующей чемпионкой мира. Спортсменка также выиграла три последних чемпионата России в женском одиночном катании.

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