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9 ноября, источник: Sports.Ru

14-летняя фигуристка группы Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на тренировке четверной флип

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, исполнила на тренировке четверной флип.

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Видео с прыжком фигуристки опубликовано в инстаграме команды Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.

14-летняя Петросян в этом сезоне становилась победительницей и призером на этапах Гран-при среди юниоров. Также она — серебряный призер чемпионата России среди юниоров 2021 года.

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