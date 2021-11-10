Российский фигурист перешел в сборную США

— Что вы вернулись — установили. С какой целью и в составе какой сборной? Вряд ли мы держим в уме Олимпиаду-2022.

— К Олимпиаде я вряд ли успею, конечно. В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен вернуться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне.

Юридических проблем у меня не возникнет. Когда отец в 1998-м завершил карьеру, мои родители переехали в США. Он выступал там в шоу, мама работала хореографом с Сашей Коэн, Сарой Хьюз. Мы жили там достаточное время, чтобы получить гражданство. Оно уже есть, — сказал спортсмен.