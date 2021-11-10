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15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский фигурист перешел в сборную США

29-летний российский фигурист Артур Дмитриев в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом.

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Источник: РИА "Новости"

— Что вы вернулись — установили. С какой целью и в составе какой сборной? Вряд ли мы держим в уме Олимпиаду-2022.

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— К Олимпиаде я вряд ли успею, конечно. В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен вернуться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне.

Юридических проблем у меня не возникнет. Когда отец в 1998-м завершил карьеру, мои родители переехали в США. Он выступал там в шоу, мама работала хореографом с Сашей Коэн, Сарой Хьюз. Мы жили там достаточное время, чтобы получить гражданство. Оно уже есть, — сказал спортсмен.

Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. На чемпионате России-2018 он занял пятое место.

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