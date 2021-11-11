Сын великого русского фигуриста сменил гражданство и будет выступать за Америку. Поступок, граничащий с глупостью?

Еще ни один одиночник, переходящий кататься за другой флаг, так широко не обсуждался, как Артур Дмитриев и его неожиданный трансфер в США. В межсезонье Егор Мурашов объявил, что уйдет выступать за Швейцарию, Владимир Самойлов — за Польшу, а Леонида Свириденко случайно нашли на открытых прокатах в Чехии. Но эти три случая несравнимы с тем, что произошло сейчас.

Почему такое внимание приковано именно к Дмитриеву?

Во-первых, стоит сказать о родословной фигуриста. Его отец (тоже Артур Дмитриев) двукратный олимпийский чемпион в парном катании, достаточно весомая фигура в спорте. Их тандем с сыном часто обсуждался, поэтому о фигуристе с такими корнями всегда интересно знать.

Во-вторых, Артур известен большинству фанатов, как тот самый фигурист, который пытался прыгнуть четверной аксель. В заявке Дмитриева на Rostelecom cup 2018 стоял этот прыжок. Как раз в это время о нем мечтал и грезил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Попытка, что логично, была неудачная, фигурист сильно недокрутил прыжок и упал. На шоу, на показательных фигурист также неоднократно заходил на четверной аксель, но все заканчивалось неудачными приземлениями и недокрутами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YDST2YKn-PI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Какие перспективы у Дмитриева в США?

Здесь стоит начать с очень занимательного факта. Как только стало известно о переходе Артура, в Федерации фигурного катания на коньках России уточнили, что Дмитриев уже три года числится как фигурист Хорватии. В этом плане очень интересно разворачивается судьба спортсмена, ведь с отсутствием конкуренции куда проще и есть большой шанс выступать на международных стартах. Получается, все это время Артур находился и числился в сборной Хорватии, только вот ни на одном старте после финала Кубка России 2019 он не появился. В 2021 году его внезапно заметили на отборочном турнире на чемпионат США, где фигурист набрал 189 баллов по сумме двух программ (ужасающе мало).

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Со слов Артура Дмитриева-старшего, у его сына есть американский паспорт, что, видимо, повлияло на выбор страны. Самое важное, что у фигуриста в Америке точно такие же перспективы, как и были в России. Если не хуже. В этом плане его выбор абсолютно неоправдан. В мужской сборной США даже более мощная конкуренция, чем в России. Три квоты скорее всего займут Нейтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун. А за ними еще есть звезда прошлого чемпионата США Ярослав Паниот, Кэмден Пулкинен, Томоки Хиватаси, подрастающий талант Илья Малинин и другие сильные спортсмены.

В прошлом Артур Дмитриев правда был сильным спортсменом, но последние его выступления за Россию показывают, как сложно ему даются прокаты и сложные элементы. Нельзя судить о том, в какой форме фигурист сейчас. По баллам с отборочного понятно, что сейчас у спортсмена нет в арсенале четверных прыжков. До чемпионата Америки около трех месяцев. Неясно, как он сможет вернуть свой набор четырехлетней давности. А ему уже 29 лет. Это почти фигурнокатательная пенсия.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k7g0VJnwR8Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно сделать вывод, что переход вряд ли связан с полноценным возвращением в большой спорт. Тогда Дмитриев с легкостью бы вернулся на чемпионате Хорватии (если такой вообще бы проводился) и поехал бы на главные старты. Американская федерация неплохо поддерживает своих спортсменов и, возможно, тут встал вопрос финансирования. Также Артур еще в России активно занимался подкаткой юных спортсменов, возможно, он рассчитывает на тренерскую карьеру в Штатах.

Как итог — этот переход в спортивном плане слишком переоценен. Со слов самого Артура, предложение поступило именно от федерации США, тогда вопрос, зачем такой сильной команде фигурист, не выступавший три года? Также спортсмен сказал, что с нашей федерацией никаких проблем не возникло, когда Александр Коган заявил, что к переходу в США они не имеют никакого отношения. Непонятно, кому верить, из-за этого история становится запутанной и поэтому к ней приковано такое количество внимания. Не более того.